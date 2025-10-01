الأوقاف في اليوم العالمي للمسنين: واجب شرعي ووطني الاحتفال بهم

تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام، فرعاية كبار السن وتقديرهم والقيام بحقوقهم واجب شرعي وطني إنساني.

وأولى ديننا الحنيف عناية خاصة بالوالدين وكبار السن، وجعل برهم والإحسان إليهم من أعظم القربات، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "ليس منا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويُوَقِّرْ كبيرَنا".

وقيامًا بهذا الواجب، تتزيّن رسالة الوزارة بتوقير كبار السن والدعوة إلى صون حقوقهم، إنفاذًا لأوامر الدين وقيامًا بحقوق الوفاء ورد الجميل، ولذلك أفردت الوزارة جانبًا من مبادرة "صحح مفاهيمك" لهذه الغاية.

وتثمن الوزارة جهود الدولة المصرية في رعاية المسنين؛ من دور الرعاية، ومكاتب خدمة للمسنين في المنزل، والمعاشات والمساعدات المالية، والبرامج الصحية المتخصصة، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، فضلاً عن قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوقهم الصحية والاقتصادية والثقافية.

وقالت إن الاحتفاء بيوم عالمي للبر بالوالدين يمثل دعوة متجددة لاستحضار قيم الوفاء والتقدير والرحمة، ومناسبة لمضاعفة الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة لرعاية كبار السن، فهذا عهد المجتمع المصري الأصيل وقيمه السامية.