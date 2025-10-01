قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يلزم إعادة الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

يقع بعض المصلين في خطأ أثناء تلاوة الفاتحة خلال الصلاة ويتساءل كثيرون عن حكم هل المصلي عليه سجود للسهو أم لا في هذه الحالة؟ أسئلة كثيرة يسعى الناس لمعرفتها حول الصلاة، وفي السطور التالية من التقرير نعرض توضيحًا لهذه المسائل الفقهية عبر تصريحات لدار الإفتاء المصرية.

حكم من أخطأ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة

وفي إطار بيان حكم من أخطأ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الخطأ الذي يغتفر أثناء التلاوة هو الخطأ الذي لا يستطيع الشخص تعديله لأنه لا يعلم أنه خطأ، أو لأنه لا يستطيع النطق بشكل صحيح لعلّة ما، 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء بموقع يوتيوب، "يغتفر في التلاوة ما لا يغتفر في الفاتحة".

هل الخطأ في الفاتحة أثناء الصلاة يلزم إعادتها؟

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "لو الخطأ في الفاتحة والمصلي يعلم أنه خطأ ويستطيع تعديله فإن صلاته غير صحيحة، أما الخطأ فيما سوى ذلك فإنه يغتفر، ولكن في هذا المقام ننصح بأن يقرأ المصلي بما يحفظ ويتقنه فقط".

وتعد قراءة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل وعلى الإمام والمنفرد بخلاف المأموم.

حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم الخطأ في قراءة القرآن بعد الفاتحة، مؤكدا أنه لا يبطل الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة هي سُنة عن النبي والخطأ فيها لا يبطل الصلاة، مناشدا المصلين بأن يقرأوا قدر المستطاع قراءة صحيحة ومن ما يحفظون من القرآن في الصلاة.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك للرد على أسئلة المشاهدين، أننا لو افترضنا حدوث سهو أو نسيان والإنسان تذكر ذلك أو استدركه بعد انتهاء الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة ولا سجود سهو إن شاء الله.

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يلزم سجود السهو؟

أكد علماء الأزهر ودار الإفتاء أن مسألة اللحن أثناء تلاوة سورة الفاتحة في الصلاة تُقسم إلى نوعين أساسيين، يترتب على كل منهما حكم مختلف.

فإذا وقع المصلي في اللحن الجلي، وهو الخطأ الذي يغيّر المعنى المقصود، مثل قراءة "أنعمتُ" بضم التاء أو "أنعمتِ" بكسرها بدلًا من "أنعمتَ"، أو قول "إياكِ" بكسر الكاف بدل "إياكَ"، فإن هذا الخلل يُعتبر مبطلًا للصلاة لأنه يغيّر المعنى بشكل كبير.

أما اللحن الخفي، المتعلق بأحكام التجويد دون المساس بالمعنى، كترك المد في كلمة "سماء"، فلا يُبطل الصلاة، وإن كان من الأفضل تجنبه والتعلم على يد أهل الاختصاص.

الصلاة تلاوة الفاتحة الفاتحة حكم من أخطأ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني-جوزيف عون

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

حماس

حماس: نرفض إدارة أي طرف دولي لغزة

أرشيفية

روسيا تعلق المفاوضات مع أوكرانيا

بالصور

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

السرطان
السرطان
السرطان

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

سيارات كبار السن
سيارات كبار السن
سيارات كبار السن

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد