يارب احفظ حفظ مصر وأهلها.. دعاء وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة| فيديو

توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالدعاء إلى مصر وأهلها بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وردد المصلين خلفه وأمنوا ورائه جميعا في المسجد.

ودعا أسامة الأزهري، الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشعبها، وأن يحفظ الرئيس عبد الفتاح الرئيسي، ويعينه على أمور هذا البلد.

كما دعا وزير الأوقاف أن ينصر الله تعالى شعب فلسطين ويكون عونا ونصيرا لهم في هذه الأزمة، وأن يفرج عليهم ما هم فيه وأن يقهر عدوهم.

خطبة الجمعة اليوم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م، الموافق ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بوجوب وشرف الدفاع عن الوطن والعرض، وشددت اوزارة على الأئمة بضرورة الإلتزام بموضوع الخطبة ومدتها .