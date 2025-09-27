الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة: "شرف الدفاع عن الأوطان"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م، الموافق ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بوجوب وشرف الدفاع عن الوطن والعرض، وشددت اوزارة على الأئمة بضرورة الإلتزام بموضوع الخطبة ومدتها .

لقاء الجمعة للأطفال

وفي سياق آخر عقدت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "التنمر.. مفهومه وأسبابه وعلاجه"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وقد جاءت هذه الندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، خلال التوعية بخطر التنمر، وبيان أسبابه وطرق الوقاية منه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تحميهم من الانزلاق نحو مثل هذه التصرفات الضارة.

وقد استشهد العلماء خلال الندوات بقول الله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ} [الحجرات:11]، مشيرين إلى أن هذه الآية الكريمة تمثل قاعدة قرآنية راسخة لغرس قيم الاحترام المتبادل بين الأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والابتعاد عن جميع صور التنمر والإساءة للآخرين، مع التأكيد على أهمية ترسيخ هذه القيم في سن مبكرة، من خلال خطاب ديني وسطي مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

ويعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

