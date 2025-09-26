خطيب الأوقاف: إنجاب الأبناء اعتداء على الشريعة في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم، إننا نريد أن نغرس قيمة اليقين في بيوتنا حتى نلقى الله تعالى وقد أدينا ما علينا من الرسالة.

وأضاف المرشدي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد الرحمن الرحيم، عن "اليقين"، أن اليقين الصادق يعلمنا أن نربي أولادنا على الإيمان، لا أن ننجب أولادا لا يعرفون الله ولا يعرفون رسالة السماء.

وتابع: أعجب أشد العجب عندما ترى رجلا فقيرا لا مال له ولا شئ يؤيه، فإذ به ينجب عشرة من الأولاد، فتسأله لماذا تفعل هذا؟ فيقول: الرزق بيد الله.

وأكد خطيب مسجد الرحمن الرحيم، أنه في الحقيقة أن هذا الرجل يعتدي على الشريعة لأن الشريعة تأمرك بالأخذ بالأسباب لا أن تقف أمام القطار وتقول "سأرى إن قدر الله لي أموت أم لا، لا أن تجلس في بيتك وتنتظر الرزق" فالله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، لا أن تنجب أولادا لا ينفعون الدين بشئ ولا يعودون بخير على الوطن.

واستشهد بقول الله تعالى (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ).