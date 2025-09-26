للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

ندوات الأوقاف تتناول شرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام النووي

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "بابُ القراءةِ بعدَ التعوذ"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة "الراوي للعلوم العقلية"

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري افتتح مكتبة "الراوي للعلوم العقلية" بمسجد الرحمن الرحيم، مؤكدًا في كلمته أن تلك المكتبة تجمع الجواهر النفسية النادرة من كتب الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه.

وأشار وزير الأوقاف إلى وجود رؤية وخطة طموحة لتحويل المكتبة النفيسة إلى مركز متخصص في تدريب شباب الأئمة وغيرهم؛ لتكوين جيل يعتني بتأسيس الخطاب الديني على فكر عقلي حر ومبدع، يقفز بنا قفزة كبيرة في نقد أطروحات النسبية المطلقة أو الإلحاد أو غير ذلك من المقولات، ويشتبك مع أطروحات العصر ومقولاته بما يؤسس لميلاد تجديد حقيقي يُوجِد موضع قدم لرؤيتنا وحضارتنا بين طوفان فلسفات العصر، ويبشر بميلاد طرح علمي نهضوي عقلي يرسخ منطق الإيمان واليقين، ويؤسس لانطلاق قوي إلى صناعة الحضارة.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق اسم "مركز الإمام حسن العطار للبحوث الكلامية والفلسفية" من رحاب المسجد ومكتبته؛، ليكون قدوة لشباب الأئمة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، داعيًا الله سبحانه أن نرى ثمراته قريبا تأصيلا واشتباكًا وتأسيسًا ونقاشًا عميقًا ثريًا حرًا ومنيرًا، وهاديًا إلى الله جل جلاله، وناهضًا بنا وبوطننا العظيم مصر - مهد العلم والتنوير من فجر التاريخ إلى نهاية الزمان.

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور أحمد عبدالمجيد، المشرف على المكتبة، ولفيف من قيادات الوزارة.