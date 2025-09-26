قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية
وزير الخارجية يشيد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
نتنياهو من منصة الأمم المتحدة : مستمرون في عملية غزة ولن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي
إجازة الجمعة.. وزير التعليم يشهد توقيع شراكة جديدة مع بافاريا لتطوير المنظومة
700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة
وفاة حافظ للقران الكريم الشيخ عادل الرفاعي إثر أزمة قلبية قبل ساعات من زفافه بالمحلة
إجراء عاجل من قناة MBC مصر ضد الإعلامي مدحت شلبي: تفاصيل صادمة
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"
ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"
محمد صبري عبد الرحيم

عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

ندوات الأوقاف تتناول شرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام النووي

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "بابُ القراءةِ بعدَ التعوذ"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة "الراوي للعلوم العقلية"

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري افتتح مكتبة "الراوي للعلوم العقلية" بمسجد الرحمن الرحيم، مؤكدًا في كلمته أن تلك المكتبة تجمع الجواهر النفسية النادرة من كتب الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه. 

وأشار وزير الأوقاف إلى وجود رؤية وخطة طموحة لتحويل المكتبة النفيسة إلى مركز متخصص في تدريب شباب الأئمة وغيرهم؛ لتكوين جيل يعتني بتأسيس الخطاب الديني على فكر عقلي حر ومبدع، يقفز بنا قفزة كبيرة في نقد أطروحات النسبية المطلقة أو الإلحاد أو غير ذلك من المقولات، ويشتبك مع أطروحات العصر ومقولاته بما يؤسس لميلاد تجديد حقيقي يُوجِد موضع قدم لرؤيتنا وحضارتنا بين طوفان فلسفات العصر، ويبشر بميلاد طرح علمي نهضوي عقلي يرسخ منطق الإيمان واليقين، ويؤسس لانطلاق قوي إلى صناعة الحضارة.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق اسم "مركز الإمام حسن العطار للبحوث الكلامية والفلسفية" من رحاب المسجد ومكتبته؛، ليكون قدوة لشباب الأئمة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، داعيًا الله سبحانه أن نرى ثمراته قريبا تأصيلا واشتباكًا وتأسيسًا ونقاشًا عميقًا ثريًا حرًا ومنيرًا، وهاديًا إلى الله جل جلاله، وناهضًا بنا وبوطننا العظيم مصر - مهد العلم والتنوير من فجر التاريخ إلى نهاية الزمان. 

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، والدكتور أحمد عبدالمجيد، المشرف على المكتبة، ولفيف من قيادات الوزارة.

وزارة الأوقاف ندوة علمية 2963 ندوة علمية الأوقاف شرح باب من كتاب الأذكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة

تأهل للدور الثالث في تصفيات المونديال.. منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يتفوق على غينيا الاستوائية (3 – 0)

رابطة الأندية

لفت نظر ياسر إبراهيم.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile

بيير جاكسون

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بيير جاكسون

بالصور

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد