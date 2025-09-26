متحدث الأوقاف: 945 قافلة توعوية لمواجهة التنمر مع بداية العام الدراسي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنّ حملة "صحح مفاهيمك" تأتي في إطار نشر الوعي وتصحيح السلوكيات السلبية داخل المجتمع، مشدداً على أهمية فقه الأولويات في حياة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضح أنّ الوزارة حرصت على الانطلاق من أبرز القضايا المرتبطة بواقعنا، وفي مقدمتها مواجهة ظاهرة التنمر مع بداية العام الدراسي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الأوقاف سيّرت 945 قافلة دعوية وتوعوية إلى مراكز الشباب منذ الأربعاء الماضي، بهدف توعية الأطفال والمراهقين بخطورة التنمر وتأثيراته النفسية والاجتماعية، مؤكداً أنّ المبادرة جاءت استجابة للظروف الراهنة وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنّ معالجة التنمر لا يمكن أن تعتمد على الجانب الديني فقط، رغم أهميته، بل تتطلب تكامل الأدوار مع تخصصات أخرى مثل علم النفس، علم الاجتماع، وعلم النفس التربوي.

وأضاف أنّ القوافل تضم متخصصين من مختلف المجالات ليكون الخطاب موجهاً بشكل علمي ومقنع، سواء للأطفال والمراهقين أو أولياء الأمور، مما يساعدهم على التعرف على مؤشرات تعرض أبنائهم للتنمر والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وختم رسلان مؤكداً أنّ الهدف من الحملة هو بناء وعي مجتمعي قائم على المعرفة المتكاملة، وتقديم رسائل علمية وعملية قادرة على إحداث أثر إيجابي ملموس في مواجهة السلوكيات السلبية داخل المجتمع.