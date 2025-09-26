قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث الأوقاف: 945 قافلة توعوية لمواجهة التنمر مع بداية العام الدراسي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنّ حملة "صحح مفاهيمك" تأتي في إطار نشر الوعي وتصحيح السلوكيات السلبية داخل المجتمع، مشدداً على أهمية فقه الأولويات في حياة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأوضح أنّ الوزارة حرصت على الانطلاق من أبرز القضايا المرتبطة بواقعنا، وفي مقدمتها مواجهة ظاهرة التنمر مع بداية العام الدراسي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الأوقاف سيّرت 945 قافلة دعوية وتوعوية إلى مراكز الشباب منذ الأربعاء الماضي، بهدف توعية الأطفال والمراهقين بخطورة التنمر وتأثيراته النفسية والاجتماعية، مؤكداً أنّ المبادرة جاءت استجابة للظروف الراهنة وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنّ معالجة التنمر لا يمكن أن تعتمد على الجانب الديني فقط، رغم أهميته، بل تتطلب تكامل الأدوار مع تخصصات أخرى مثل علم النفس، علم الاجتماع، وعلم النفس التربوي.

وأضاف أنّ القوافل تضم متخصصين من مختلف المجالات ليكون الخطاب موجهاً بشكل علمي ومقنع، سواء للأطفال والمراهقين أو أولياء الأمور، مما يساعدهم على التعرف على مؤشرات تعرض أبنائهم للتنمر والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وختم رسلان مؤكداً أنّ الهدف من الحملة هو بناء وعي مجتمعي قائم على المعرفة المتكاملة، وتقديم رسائل علمية وعملية قادرة على إحداث أثر إيجابي ملموس في مواجهة السلوكيات السلبية داخل المجتمع.

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

وصف بعضها بالمشبوهة.. أخطر 5 تصريحات للنبراوي عن مراكز التعليم الهندسي الخاصة

وزير التعليم العالي

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم للمنح الممولة من بنك ناصر الاجتماعي

حريق غزل المحلة

وزير العمل يوجه بسرعة إجراءات تعويض العمال ضحايا حريق مصبغة غزل بالمحلة

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

