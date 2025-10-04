الأوقاف تطلق البرنامج التثقيفي للطفل في أكثر من 20 ألف مسجد

أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي (2025م–2026م)، بمشاركة 20880 مسجدًا، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتربوية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح والمجتمع الراشد، بما يُسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية ودروسًا تربوية ودينية، إضافة إلى مسابقات تعليمية وتوزيع مواد تشجيعية، مع متابعة أثر الأنشطة لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر.

ويأتي البرنامج استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في مكافحة التطرف الفكري والديني، مع التركيز على تنمية شخصية الأطفال الوطنية والدينية منذ مراحلهم المبكرة.

الأوقاف: التحرش جريمة مكتملة الأركان والساكت عنها شريك في الذنب

أكدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن التحرش جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مكتملة الأركان وليست لحظة انفعال عابرة أو نوعا من المزاح الثقيل.

وشددت الوزارة على أن هذا السلوك المشين يسرق الإحساس بالأمان من الفتيات ويترك ندوبا نفسية لا تمحى بسهولة فضلا عن كونه يزرع الخوف ويقوض ثقة المجتمع في نفسه.

جاء هذا التوضيح في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة ضمن مبادرتها التثقيفية "صحح مفاهيمك" والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبرر أو تستخف بالجرائم الأخلاقية والاجتماعية وفي مقدمتها التحرش.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن كل من يبرر التحرش أو يضحك عليه أو يلتزم الصمت أمامه هو شريك في الجريمة وشاهد زور على الكرامة الإنسانية مؤكدة أن التحرش ليس نزوة تنسى ولا زلة لسان أو تصرف طائش بل هو مدخل للفاحشة وطريق مباشر إلى سقوط الأخلاق ووباء يهدد سلامة المجتمع بأكمله.