هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟

تلقى الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية يقول السائل :"هل يجوز إخراج زكاة مالي بشراء عجل مثلا وأذبحه ويتم توزيع اللحم على الفقراء ؟.

أجاب الدكتور محمد عبد السميع قائلا: لا يجوز إخراج زكاة المال بهذا الشكل فزكاة المال تكون نفس الجنس يجب أن تكون مالا ولا شيء غير ذلك ، ولا يجوز إخراجها على هيئة شنطة سلع غذائية أيضا.

وأضاف أمين الفتوى يجب أن تخرج زكاة المال في موعدها من إجمالي المال الذي تمتلكه بإخراج 2.5% إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول .

وأوضح عبد السميع انه يجوز إخراج زكاة المال فقط على هيئة أخرى بدلا من المال ولكن في حالة ما إذا كان الفقير الذي تعطي له الزكاة مريضا ذهنيا أو مدمن مخدرات فتخشى أن تعطيه المال فيصرفه في أشياء محرمة ، فهنا يجوز مثلا أن تشتري بالمال أدوية أو ملابس أو طعام لأهل بيته وتعطيها له بدلا من أن يأخذ المال ويشتري به المخدرات .

هل توجد زكاة على المال المدخر للحج ؟

سؤال ورد إلى الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وأجابت إيمان أبو قورة عن السؤال قائلة: إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.

وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.