الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟

زكاة المال
زكاة المال
عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية يقول السائل :"هل يجوز إخراج زكاة مالي بشراء عجل مثلا وأذبحه ويتم توزيع اللحم على الفقراء ؟.

أجاب الدكتور محمد عبد السميع قائلا: لا يجوز إخراج زكاة المال بهذا الشكل فزكاة المال تكون نفس الجنس يجب أن تكون مالا ولا شيء غير ذلك ، ولا يجوز إخراجها على هيئة شنطة سلع غذائية أيضا.

وأضاف أمين الفتوى يجب أن تخرج زكاة المال في موعدها من إجمالي المال الذي تمتلكه بإخراج 2.5% إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول . 

وأوضح عبد السميع انه يجوز إخراج زكاة المال فقط على هيئة أخرى بدلا من المال ولكن في حالة ما إذا كان الفقير الذي تعطي له الزكاة مريضا ذهنيا أو مدمن مخدرات فتخشى أن تعطيه المال فيصرفه في أشياء محرمة ، فهنا يجوز مثلا أن تشتري بالمال أدوية أو ملابس أو طعام لأهل بيته وتعطيها له بدلا من أن يأخذ المال ويشتري به المخدرات .

هل توجد زكاة على المال المدخر للحج ؟ 

سؤال ورد إلى الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى. 

وأجابت إيمان أبو قورة عن السؤال قائلة: إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

 وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال  حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.

وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا. 

