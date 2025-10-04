قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث المفاجئة .. رددها وأنت موقن بالإجابة

دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث المفاجئة
دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث المفاجئة
عبد الرحمن محمد

دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث المفاجئة .. لا تخلو الحياة اليومية من الأزمات سواء من الطبيعة نفسها أو من صنع الإنسان ، وكلها أقدار بيد الله عز وجل ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نواجه هذه الأقدار والفواجع ، بـ دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث ، وهي كلمات بسيطة يستحب اللجوء إليها بيقين ان الله قادر على حمايتك وحفظك وكل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .

دعاء النبي للحفظ من المصائب والكوارث المفاجئة

“اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”

“أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطانٍ وهامةٍ، ومن كل عينٍ لامةٍ”

“اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك”

“ربي اكفنا شر الحوادث وكأبة المنظر وفواجع الأقدار”

“أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر”

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
"يا رب إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي.
اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

دعاء الحفظ من الكوارث الطبيعية والفيضانات  
ومن ضمن ما يستعين به المؤمن في الوقاية من المصائب والكوارث الطبيعية وهو  دعاء الحفظ من الفيضانات على النحو التالي:
اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

اللهم إنا نسألك أن تحمينا من هذا البلاء، اللهم اجعل هذه المياه رحمة على عبادك، ونجنا من شرها وضررها

اللهم اجعل هذه الفيضانات خيرا لنا، واجعلها طهورا لنا من الذنوب، ونجنا من كل مكروه

دعاء النجاة من السيول والفيضانات
ويستحب أن يردد المؤمن عند وقوقع كوارث طبيعية دعاء الحفظ من الفيضانات وبالصيغ التالية:

اللهم اجعل هذه الفيضانات رحمة، واجعلها بلاء على أعدائنا، ونجنا من خطرها بحفظك ورحمتك

اللهم اكشف عنا هذا البلاء، ونجنا من الفيضانات، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين.

اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ونجنا برحمتك من الفيضانات وكل ما يخاف منه من بلاء.

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

دعاء لرفع البلاء
اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفأ عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي.

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفأ عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي.

يا من كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق، يا شفيق يا رفيق فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين. 

إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى.
 

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
أعطال السيارات
تويوتا
ياسمين صبري
