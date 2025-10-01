دعاء للتوفيق في الدراسة.. ردّده يفتح خلايا مخك ويُسهّل عليك كل صعب

دعاء للتوفيق في الدراسة، يبدأ الطلاب المذاكرة وتحصيل الدروس مع بداية العام الدراسي الجديد، لذا هناك أدعية لتسهيل الحفظ والمذاكرة ننصح كل طالب أن يستعين بها قبل المذاكرة ويستعين بالله في تحصيل علومه ودروسه لذا نقدم خلال السطور القادمة أدعية لتسهيل الحفظ حتى يسترد الطالب ما يظن أنه نسيه بمشية الله تعالى.

دعاء للتوفيق في الدراسة

رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

ومنها: اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الايمان وبايمانهم أعنهم على النجاح و بنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك لا مجير لهم من غياب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم اهدهم لما تحب و ترضى.

اللهم هبنا علما ينتفع به وعملا يقربنا اليك وهبنا صبرا و ثباتا في الدين.

أدعية للتوفيق في الدراسة

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث، إني مسني الضر وانت أرحم الراحمين.

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. *رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

دعاء نسيان الإجابة

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالّتي ... والإكثار من الاستغفار.

دعاء الحفظ للإمتحان: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا ، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين و حفظ المرسلين والملائكه المقربين .اللهم اجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين.

دعاء بدء الاجابه: ربى اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا ارحم الراحمين.