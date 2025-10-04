قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف البحر الأحمر تواصل صحح مفاهيمك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر، تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء وعي رشيد في المجتمع.
 



​أُقيم اللقاء تحت رعاي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وإشراف الشيخ رمضان يوسف مدير المديرية، وحضور محمد صدقي رئيس اتحاد بشبابها بالبحر الأحمر.

​تناول اللقاء محاور المبادرة الأساسية التي تركز على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وتقويم السلوكيات، ونشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تهدف إلى بناء إنسان واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الفكرية ومخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة صحح مفاهيمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

ديوان محافظة الوادي الجديد

في عيدها القومي الـ66.. افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالوادي الجديد

أسطول الصمود العالمي

بين القانون والبحر والسياسة.. أسطول الصمود يكشف هشاشة حصار إسرائيل ويعيد غزة لواجهة الإعلام الدولي

إجتماع محافظ أسيوط لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لمتابعة مشروعات حياة كريمة.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

بالصور

خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

كيا
كيا
كيا

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد