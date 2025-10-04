أوقاف البحر الأحمر تواصل صحح مفاهيمك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

​تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر، تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء وعي رشيد في المجتمع.







​أُقيم اللقاء تحت رعاي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وإشراف الشيخ رمضان يوسف مدير المديرية، وحضور محمد صدقي رئيس اتحاد بشبابها بالبحر الأحمر.



​تناول اللقاء محاور المبادرة الأساسية التي تركز على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وتقويم السلوكيات، ونشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تهدف إلى بناء إنسان واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الفكرية ومخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة.