قوافل طبية مجانية تجوب مدن وقرى البحر الأحمر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ برنامجها الطبي لشهر أكتوبر ضمن مبادرة "حياة كريمة"، عبر تنظيم سلسلة من القوافل العلاجية المجانية التي تجوب القرى والمراكز النائية بالمحافظة، بهدف ضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين وخاصة في المناطق البعيدة عن المستشفيات الحكومية.

محطات القوافل الطبية

تنطلق أولى القوافل يومي 12 و13 أكتوبر من وحدة المستعمرة بمدينة القصير، ثم تتوجه مباشرة إلى مدينة حلايب يومي 14 و15، لتستكمل بعد ذلك جولتها في قرى أبو رماد وادلديت خلال يومي 16 و17 من الشهر.
 

وتواصل القوافل جولتها وصولًا إلى مدينة مرسى علم، حيث تقدَّم خدماتها في قرية الشيخ الشاذلي أبو الحسن يومي 18 و19، ثم تعود شمالًا إلى قرية أم الحويطات بسفاجا يومي 20 و21، على أن تختتم في وحدة الأمل بمدينة رأس غارب يومي 22 و23 أكتوبر.

خدمات صحية متكاملة

وتشمل الخدمات المقدمة الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج اللازم، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة بشكل مجاني، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهل حصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة.

دعم العدالة الصحية

وأوضحت مديرية الصحة أن هذه القوافل تمثل امتدادًا لجهودها في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة أن الهدف منها لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد أيضًا إلى نشر التوعية والتثقيف الصحي، دعمًا لأهداف مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القرى الأكثر احتياجًا.

فوائد البلح الرطب الصحية
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
