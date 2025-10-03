البحر الأحمر | انتعاشة سياحية بوصول 50 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة مع استقبال مطار الغردقة الدولي 90 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مطارات أوروبية، تحمل على متنها نحو 16 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، بينهم ألمان وإنجليز وروس في الصدارة.

جاءت هذه الرحلات وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيمية عالية المستوى، إلى جانب توفير فرق العلاقات العامة التي استقبلت السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، مع تسهيل إنهاء إجراءات الوصول لضمان راحتهم.

وأكد عصام علي، مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تشهد نسب إشغال مرتفعة وحالة من الانتعاش، مشيرًا إلى أن المدينة تواصل تصدر المشهد السياحي بعد اختيارها ضمن أفضل الوجهات في مواقع سياحية عالمية.

ويستعد مطار مرسى علم الدولي، بدءًا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل، لاستقبال نحو 36 ألف سائح عبر 181 رحلة دولية أوروبية قادمة من 12 دولة مختلفة.

وقال الخبير السياحي أبو الحجاج العماري إن مرسى علم تمثل الوجهة الأولى لعشاق البحر والمغامرة، خاصة محبي الغوص والرياضات البحرية، لافتًا إلى أن التدفق السياحي المتصاعد يجعلها من أبرز مقاصد السائحين الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة والاسترخاء.

وأضاف العماري أن الكثير من الزوار يعتبرون رحلتهم إلى مرسى علم أكثر من مجرد عطلة، بل تجربة استثنائية غنية بالسحر والمغامرة تجعلهم يعودون إليها مجددًا.