نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
أصل الحكاية

اكتشاف جيولوجي.. البحر الأحمر تعرض للجفاف الكامل قبل 6.2 مليون سنة

أمينة الدسوقي

كشفت دراسة حديثة عن تحول جذري في تاريخ البحر الأحمر الجيولوجي، حيث تبين أن البحر جف بالكامل قبل نحو 6.2 مليون سنة، قبل أن يعاود الامتلاء بشكل مفاجئ عبر فيضان هائل قادم من المحيط الهندي، في واحدة من أكثر الأحداث البيئية تطرفًا على كوكب الأرض.

تحول دراماتيكي في تاريخ البحر الأحمر

وفقا للبحث الذي جمع بين تقنيات التصوير الزلزالي، وتحليل الأحافير الدقيقة، والتأريخ الجيوكيميائي، فقد مر البحر الأحمر بمرحلة تحول من بحر متصل بالبحر الأبيض المتوسط إلى حوض ملحي قاحل، نتيجة انقطاع الاتصال بين البحرين بسبب الحركات التكتونية.

واستمرت هذه المرحلة الجافة حتى اجتاحت مياه المحيط الهندي الحاجز البركاني جنوب البحر الأحمر، قرب جزر حنيش، متسببة في فيضان ضخم أعاد الحياة إلى الحوض خلال أقل من 100 ألف عام—a فترة تُعد قصيرة جدًا بالمقاييس الجيولوجية.

الدكتورة تيهانا بينسا، الباحثة الرئيسية في الدراسة التى أجراها باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أوضحت أن هذا الحدث الفريد "أدى إلى إحياء الظروف البحرية في الحوض، وفتح ممرا دائما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب".

وادي غارق وذكرى جيولوجية باقية

ويعتقد أن الفيضان نحت واديا تحت الماء بطول يقدر بـ 320 كيلومترا، لا يزال مرئيا في قاع البحر الأحمر حتى اليوم. 

ويأتي هذا الحدث قبل ما يعرف بـ "فيضان زانكلين" الذي أعاد ملء البحر الأبيض المتوسط بحوالي مليون سنة، ما يسلط الضوء على الدور الاستثنائي للبحر الأحمر في فهم التحولات البيئية الكبرى في التاريخ الجيولوجي للأرض.

من صحراء ملحية إلى بحر مزدهر

تاريخ تشكل البحر الأحمر يعود إلى حوالي 30 مليون سنة، عندما بدأت الصفيحة العربية بالابتعاد عن الصفيحة الإفريقية، مكونة واديا انهداميا ضيقا تحول لاحقا إلى خليج أوسع بعد أن غمرته مياه البحر الأبيض المتوسط قبل نحو 23 مليون سنة.

غير أن الحياة البحرية في البحر الأحمر لم تكن مستقرة دائمًا. إذ تشير الحفريات إلى وجود شعاب مرجانية غنية على طول الساحل الشمالي (بالقرب من ضباء وأملج)، إلا أن ارتفاع درجات التبخر وضعف دوران المياه تسببا في زيادة ملوحة البحر، ما أدى إلى انقراض العديد من الأنواع بين 15 و6 ملايين سنة مضت.

وخلال هذه الفترة، تراكمت كميات ضخمة من الأملاح والجبس في قاع الحوض، حتى أصبح البحر شبه جاف بالكامل، قبل أن يُعيد الفيضان الهائل الحياة إليه.

ويعد البحر الأحمر اليوم مختبرا طبيعيا لدراسة كيفية نشوء المحيطات وتراكم الصخور الملحية، إلى جانب فهم تفاعل العوامل المناخية والتكتونية على مدى ملايين السنين كما يبرز كمثال واضح على مرونة الأنظمة البيئية، وقدرتها على التعافي من أقسى الظروف.

