عواصف ثلجية وجفاف.. 750 مليون إنسان في دائرة الخطر | ماذا سيحدث؟

حذر خبراء المناخ من زيادة وتيرة العواصف الثلجية بشكل حاد خلال العقود المقبلة، وبوقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً.



ويتوقع أن تضرب العواصف الثلجية نحو 35% من المناطق المعرضة للخطر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وفقا لماذا جاء فى دراسة جديدة صادرة عن معهد العلوم الأساسية لفيزياء المناخ (ICCP) بجامعة بوسان الوطنية في كوريا.

750 مليون إنسان في دائرة الخطر

تشير النتائج إلى أنه مع حلول نهاية القرن الحالي قد يصل عدد المهددين بالعواصف الثلجية إلى 750 مليون شخص حول العالم، من بينهم 470 مليون يعيشون في المدن، و290 مليون في المناطق الريفية.

وكشفت الدراسة أن المدن الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ستكون الأكثر عرضة، بينما ستتأثر شمال وجنوب أفريقيا وأجزاء واسعة من آسيا بشكل بالغ في الأرياف.

دورة هيدرولوجية مضطربة

نشرت الدراسة في مجلة “نيتشر كومينيكيشين”، وأكدت أن الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري يعطل الدورة الهيدرولوجية الطبيعية للأرض.

ويؤدي ذلك إلى تقليص الفترات الفاصلة بين موجات الجفاف بحيث تصبح أقصر من مدة الجفاف نفسه، ما يعيق فرص التعافي ويُفاقم أزمة ندرة المياه.

تحذيرات من جفاف متعدد السنوات

الباحثون حذروا من أن العالم مقبل على موجات جفاف طويلة الأمد قد تؤدي إلى نقص حاد في المياه، مهددة المدن، الزراعة، وسبل العيش في مختلف القارات.

كما لفتت الدراسة إلى أن العديد من الخزانات المائية الكبرى قد تواجه خطراً حقيقياً بدءاً من عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي.

نماذج محاكاة تكشف يوم الجفاف الصفري

اقتربت مدن مثل كيب تاون بجنوب أفريقيا (2018) وتشيناي بالهند (2019) تجاوز الطلب المحلي على المياه إمدادات الأمطار والأنهار والخزانات، وهي الحالة التي تعرف باسم "يوم الجفاف الصفري" (DZD) ما يبرز هشاشة أنظمة إمدادات المياه.

دعوة عاجلة للتكيف

ودعا الخبراء إلى أن التكيف الفوري واعتماد إدارة أكثر استدامة للموارد المائية أصبحا ضرورة ملحة، لتفادي سيناريوهات كارثية قد تطال مئات الملايين حول العالم خلال العقود المقبلة.