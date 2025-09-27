قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
عواصف ثلجية وجفاف.. 750 مليون إنسان في دائرة الخطر | ماذا سيحدث؟

أمينة الدسوقي

حذر خبراء المناخ من زيادة وتيرة العواصف الثلجية بشكل حاد خلال العقود المقبلة، وبوقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً.


ويتوقع أن تضرب العواصف الثلجية نحو 35% من المناطق المعرضة للخطر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وفقا لماذا جاء فى دراسة جديدة صادرة عن معهد العلوم الأساسية لفيزياء المناخ (ICCP) بجامعة بوسان الوطنية في كوريا.

750 مليون إنسان في دائرة الخطر

تشير النتائج إلى أنه مع حلول نهاية القرن الحالي قد يصل عدد المهددين بالعواصف الثلجية إلى 750 مليون شخص حول العالم، من بينهم 470 مليون يعيشون في المدن، و290 مليون في المناطق الريفية.

وكشفت الدراسة أن المدن الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ستكون الأكثر عرضة، بينما ستتأثر شمال وجنوب أفريقيا وأجزاء واسعة من آسيا بشكل بالغ في الأرياف.

دورة هيدرولوجية مضطربة

نشرت الدراسة في مجلة “نيتشر كومينيكيشين”، وأكدت أن الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري يعطل الدورة الهيدرولوجية الطبيعية للأرض.

ويؤدي ذلك إلى تقليص الفترات الفاصلة بين موجات الجفاف بحيث تصبح أقصر من مدة الجفاف نفسه، ما يعيق فرص التعافي ويُفاقم أزمة ندرة المياه.

تحذيرات من جفاف متعدد السنوات

الباحثون حذروا من أن العالم مقبل على موجات جفاف طويلة الأمد قد تؤدي إلى نقص حاد في المياه، مهددة المدن، الزراعة، وسبل العيش في مختلف القارات.

كما لفتت الدراسة إلى أن العديد من الخزانات المائية الكبرى قد تواجه خطراً حقيقياً بدءاً من عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي.

نماذج محاكاة تكشف يوم الجفاف الصفري

اقتربت مدن مثل كيب تاون بجنوب أفريقيا (2018) وتشيناي بالهند (2019) تجاوز الطلب المحلي على المياه إمدادات الأمطار والأنهار والخزانات، وهي الحالة التي تعرف باسم "يوم الجفاف الصفري" (DZD) ما يبرز هشاشة أنظمة إمدادات المياه.

دعوة عاجلة للتكيف

ودعا الخبراء إلى أن التكيف الفوري واعتماد إدارة أكثر استدامة للموارد المائية أصبحا ضرورة ملحة، لتفادي سيناريوهات كارثية قد تطال مئات الملايين حول العالم خلال العقود المقبلة.

