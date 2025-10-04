وزارة الأوقاف: التحرش جريمة مكتملة الأركان والساكت عنها شريك في الذنب

أكدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن التحرش جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مكتملة الأركان وليست لحظة انفعال عابرة أو نوعا من المزاح الثقيل.

وشددت الوزارة على أن هذا السلوك المشين يسرق الإحساس بالأمان من الفتيات ويترك ندوبا نفسية لا تمحى بسهولة فضلا عن كونه يزرع الخوف ويقوض ثقة المجتمع في نفسه.

جاء هذا التوضيح في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة ضمن مبادرتها التثقيفية "صحح مفاهيمك" والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبرر أو تستخف بالجرائم الأخلاقية والاجتماعية وفي مقدمتها التحرش.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن كل من يبرر التحرش أو يضحك عليه أو يلتزم الصمت أمامه هو شريك في الجريمة وشاهد زور على الكرامة الإنسانية مؤكدة أن التحرش ليس نزوة تنسى ولا زلة لسان أو تصرف طائش بل هو مدخل للفاحشة وطريق مباشر إلى سقوط الأخلاق ووباء يهدد سلامة المجتمع بأكمله.

واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى في سورة الإسراء “ولا تقربوا الزنىٰ إنه كان فاحشة وساء سبيلا” ، مشيرة إلى أن التحرش هو أول طريق للانحراف الأخلاقي والوقوع في الفاحشة.

كما استحضرت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “والله لا يؤمن... الذي لا يأمن جاره بوائقه”، متسائلة في ضوء الحديث الشريف"كيف يكتمل إيمان من لا تأمنه الفتيات في الشارع العام؟"

وفي توجيه مباشر لما يروج له البعض من مفاهيم مغلوطة حول الرجولة أكدت وزارة الأوقاف أن الرجولة الحقيقية لا تقاس بالسطوة أو فرض الخوف أو استغلال الضعف وإنما تكمن في غرس الأمان والقدرة على أن يكون الرجل سندا لمن حوله لا مصدر تهديد أو إيذاء.

وأشارت الوزارة إلى أن كل فتاة تعرضت للتحرش ليست مذنبة بأي شكل من الأشكال بل إن الذنب والخطيئة يتحملها المتحرش وحده داعية إلى نبذ ثقافة إلقاء اللوم على الضحية وتبرئة الجاني.

واختتمت وزارة الأوقاف منشورها بالدعاء : “اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وطهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب ونفوسنا من الهوان”.