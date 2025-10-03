وزير الأوقاف: المشاركة في الأعياد القومية واجب وطني

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، كلًّا من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية؛ وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وذلك في مستهل زيارتهم للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ٢٢٧ للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري؛ والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد.

ورحَّب محافظ الغربية بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي يجسد ملحمة وطنية خالدة، تستحضر بطولات أبناء الغربية وصمودهم التاريخي في مواجهة الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨م، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العطرة تمثِّل رسالة متجددة لترسيخ الانتماء والفخر الوطني.

وأعرب الضيوف عن تقديرهم لمحافظة الغربية وأبنائها؛ حيث أكد وزير الأوقاف، أن المشاركة في هذه المناسبة تمثِّل واجبًا وطنيًا وفرصة للتأكيد على القيم الدينية والوطنية الجامعة، فيما شدَّد المفتي على أن العيد القومي يرسِّخ في الوجدان قيمة التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن، بينما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجهود المحافظة في إحياء تاريخها العريق، مؤكدًا حرص الإعلام الوطني على إبراز مثل هذه المناسبات التي تجسِّد وحدة المصريين وصلابة إرادتهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الغربية الدروع التذكارية لكل من وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ تقديرًا لدورهم الوطني ومشاركتهم الفاعلة في الاحتفالات القومية لمحافظة الغربية.

وعقب الاستقبال، توجّه المحافظ برفقة الضيوف إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا؛ لأداء صلاة الجمعة وسط حشود من المواطنين، ضمن البرنامج الرسمي والشعبي للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ونقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية وعدد من القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة؛ حيث تلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد بسيوني، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي، مدير مديرية أوقاف الغربية، بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان".

وأكد الدكتور العيسوي، في خطبته، أن الدفاع عن الأوطان فريضة شرعية وواجب وطني، مشددًا على أن حماية الأرض والعرض من أعظم القربات، وأن التضحية في سبيل الوطن امتدادٌ لقيم الفداء والبطولة التي سجلها أبناء الغربية عبر تاريخهم المشرف، كما أوضح أن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها مسئولية مشتركة تستوجب التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الدكتور نوح العيسوي



وعقب الصلاة، جلس وزير الأوقاف بين جموع المصلين لإحياء مجلس للذكر والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والطمأنينة؛ تعبيرًا عن روح البهجة التي جمعت بين نفحات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفرحة أبناء الغربية بالعيد القومي للمحافظة.