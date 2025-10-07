قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
ديني

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

نعى الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر مؤكدا فقد أحد أركان الدعوة في العالم الإسلامي.

وقال في بيان أصدره صباح اليوم:"ببالغ الحزن والأسى تلقينا في الهند نبأ وفاة العالم الجليل، والمحدّث الكبير، والعاشق الصادق لرسول الله ﷺ، الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله تعالى، أحد كبار علماء الأزهر الشريف، وأركان الدعوة والعلم في ديار الإسلام.

لقد كان الفقيد رحمه الله مثالًا للعالم العامل، جمع بين العلم الراسخ، والخلق الرفيع، والمحبة الصادقة لرسول الله ﷺ، فملأ القلوب نورًا، والمنابر علمًا، والمجالس محبةً وذكرًا.

كان داعيةً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مدافعًا عن الوسطية والاعتدال، ناصرًا للحق، حريصًا على وحدة الأمة، ساعيًا إلى غرس القيم النبيلة في النفوس.

وإننا في دار الإفتاء الهندية، ننعى إلى الأمة الإسلامية هذا العالم الفذ، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

رحم الله الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم، وجعل علمه وعمله في ميزان حسناته، وجمعنا به في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد عمر هاشم الإسلام الأزهر الشريف دار الإفتاء الأمة الإسلامية

