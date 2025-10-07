قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إندونيسيا.. ارتفاع عدد ضحايا مدرسة مدينة سيدوارجو المنهارة إلى 67 شخصا

المدرسة المنهارة في أندونيسيا
المدرسة المنهارة في أندونيسيا
محمود نوفل

أعلنت فرق الإنقاذ الإندونيسية ارتفاع عدد القتلى تحت أنقاض مدرسة داخلية منهارة في مدينة سيدوارجو  إلى 67 قتيل ، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من عمليات البحث عن ناجين.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الإندونيسية مجددا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مدرسة داخلية بمقاطعة "جاوة الشرقية" الذي وقع قبل أسبوع إلى 65 قتيلا.

وذكر  رئيس وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا محمد سيافي - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الاثنين " إنه تم انتشال المزيد من الجثث وأشلاء الضحايا، لترتفع بذلك الحصيلة المؤكدة للقتلى إلى 65 شخصا؛ مضيفا أن عملية البحث ستتواصل إلى أن يتأكد رجال الإنقاذ من عدم وجود أي ضحية تحت الأنقاض.

وانهار مبنى مدرسة الخوزيني، وهي مدرسة إسلامية داخلية، في بلدة "سيدوارجو"، في 30 من سبتمبر الماضي على مئات الطلاب إذ لم تتمكن أساسات المدرسة من تحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا.

أندونيسيا مدينة سيدوارجو إنهيار مدرسة فرق الإنقاذ مبنى مدرسة الخوزيني

