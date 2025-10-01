الأردن يعزي إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند في ضحايا الزلازل والأعاصير

بعثت المملكة الأردنية الهاشمية ببرقية عزاء إلى إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بضحايا الزلازل والأعاصير.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها : المملكة تتضامن مع حكومات وشعوب هذه الدول في الحوادث الأليمة

واضافت الخارجية الأردنية : جميع الأردنيين في الدول المتضررة بخير ولا إصابات بينهم.

كما دعت الوزارة الأردنيين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحيطة والالتزام بتعليمات السلطات الرسمية.

وأودى زلزال قوي ضرب جزر الفلبين الوسطى مساء الثلاثاء بحياة 60 شخصًا، بزيادة عن الإحصاء الأولي الذي بلغ 27 قتيلًا، مع استمرار الهزات الارتدادية (التي سُجلت أكثر من 600 هزة حتى ظهر الأربعاء) مما يُعقّد جهود الإنقاذ.

وصرح مسئول كبير لوسائل إعلام محلية: "الوضع متقلب للغاية، وبالتأكيد هناك ضحايا، وقد تلقينا تقارير عن 119 إصابة".

وأضاف: "عدد الضحايا حوالي 60. ما زلنا في مرحلة الخطر، والأولوية هي البحث والإنقاذ".

وكانت مدينة بوغو شمال سيبو الأكثر تضررًا، حيث سُجّلت إصابات متعددة، بينما شعر بالزلزال أيضًا سكان ثلاث مناطق على الأقل في الدولة الآسيوية (المناطق 6 و7 و8).

فيما صرح مسؤول في المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC) لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "ستصل الموارد إلى من يحتاجها"، مضيفًا أنه تم حشد الموارد العسكرية والمدنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بعد الزلزال.

وتعمل السلطات عن كثب مع وحدات الحكومة المحلية للتحقق من أعداد الضحايا .

أفادت التقارير أن مستشفى في بوغو، سيبو، "مكتظ" مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما في ذلك مدينة بوغو، ودانبانتايان، وسان ريميجيو.