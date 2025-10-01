قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يعزي إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند في ضحايا الزلازل والأعاصير

الأردن - علم
الأردن - علم
محمود نوفل

بعثت المملكة الأردنية الهاشمية ببرقية عزاء  إلى  إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بضحايا الزلازل والأعاصير.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها  : المملكة تتضامن مع حكومات وشعوب هذه الدول في الحوادث الأليمة

واضافت الخارجية الأردنية : جميع الأردنيين في الدول المتضررة بخير ولا إصابات بينهم.

كما دعت الوزارة الأردنيين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحيطة والالتزام بتعليمات السلطات الرسمية.

وأودى زلزال قوي ضرب جزر الفلبين الوسطى مساء الثلاثاء بحياة 60 شخصًا، بزيادة عن الإحصاء الأولي الذي بلغ 27 قتيلًا، مع استمرار الهزات الارتدادية (التي سُجلت أكثر من 600 هزة حتى ظهر الأربعاء) مما يُعقّد جهود الإنقاذ.

وصرح مسئول كبير لوسائل إعلام محلية: "الوضع متقلب للغاية، وبالتأكيد هناك ضحايا، وقد تلقينا تقارير عن 119 إصابة".

 وأضاف: "عدد الضحايا حوالي 60. ما زلنا في مرحلة الخطر، والأولوية هي البحث والإنقاذ".

وكانت مدينة بوغو شمال سيبو الأكثر تضررًا، حيث سُجّلت إصابات متعددة، بينما شعر بالزلزال أيضًا سكان ثلاث مناطق على الأقل في الدولة الآسيوية (المناطق 6 و7 و8).

فيما صرح مسؤول في المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها (NDRRMC) لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "ستصل الموارد إلى من يحتاجها"، مضيفًا أنه تم حشد الموارد العسكرية والمدنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بعد الزلزال.

وتعمل السلطات عن كثب مع وحدات الحكومة المحلية للتحقق من أعداد الضحايا .

أفادت التقارير أن مستشفى في بوغو، سيبو، "مكتظ" مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما في ذلك مدينة بوغو، ودانبانتايان، وسان ريميجيو.

الأردن وزارة الخارجية زلزال أعاصير تايلاند الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد