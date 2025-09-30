أندونيسيا: مقًـ..تل شخص وإصابة 98 أخرين في إنهيار مدرسة داخلية

أفادت وسائل إعلام اندونيسية بمقتل شخص واحد وإصابة 98 آخرين واحتجاز 7 أطفال تحت الأنقاض جراء انهيار مدرسة آل الحوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في ولاية جاوة الشرقية في إندونيسيا.

كانت وكالة أسوشيتد برس أشارت منذ قليل إلى أن نحو 65 طالبا مفقودا مازالوا تحت أنقاض مدرسة إسلامية انهارت في إندونيسيا.

ومنذ قليل قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين الأنقاض.

و أسفر حادث انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا، أسفر عن مقتل طالب، وإصابة العشرات.

ونجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليلة الماضية في إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية.

من جانبهم؛ قال المنقذون إنهم رأوا جثثا إضافية، ما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

فيما تجمع أهالي الطلاب في المستشفيات أو بالقرب من المبنى المنهار، في انتظار أخبار أطفالهم، في وقت سمع فيه صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل طالبا مصابا ومغطى بالغبار.