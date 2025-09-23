قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إندونيسيا تضاعف تسوياتها بالعملات المحلية مع دول آسيان

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الثلاثاء/، أن حجم المعاملات عبر الحدود بالعملات الوطنية بين إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) بلغ ما يوازي 14.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يوليو 2025، بزيادة 112% مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لما نقلته وكالة VNA، الشريك الإعلامي لشبكة "بريكس" أكدت نائبة رئيس بنك إندونيسيا، فيليا نينغسيه هيندارتا، بأن نظام التسويات بالعملات الوطنية يجعل التجارة بين دول آسيان أسهل وأكثر ربحية.

وأضافت أن التسويات بالعملات المحلية تقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، وتسهم أيضا في تطوير الأسواق المالية الوطنية، وهذا النهج شرط ضروري لنمو اقتصادي مستقر ومتوازن ضمن رابطة آسيان.

وبحسب بيانات بنك إندونيسيا، فإن حجم الصفقات بالعملات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 يعادل تقريبا 87% من حجم العام الماضي بأكمله البالغ 16.3 مليار دولار، إضافة إلى ذلك، يتزايد عدد الشركات التي تتحول إلى مثل هذه التسويات، حيث أجرى أكثر من 7 آلاف مستخدم معاملات مماثلة في عام 2025، مقابل 5 آلاف في عام 2024.

ويؤكد الخبراء أن المبادرة ستتوسع في المستقبل، حيث أكدت مديرة الإدارة الدولية في بنك تايلاند، نيتيوادي سونثورنبوتش، أن سوق التسويات بالعملات الوطنية سيواصل النمو. وهو الرأي الذي أيده مساعد محافظ بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي)، محمد علي إقبال عبد الخالد، الذي شدد على أن التعاون الوثيق بين البنكين المركزيين في البلدين أصبح محركا لنمو التجارة الثنائية بالعملات الوطنية.

يذكر أن برنامج التسويات بالعملات الوطنية انطلق عام 2016، عندما وقعت إندونيسيا مذكرة تفاهم بشأنه مع ماليزيا وتايلاند. وفي عام 2018، جرى تنفيذ المبادرة رسميا وتوسعت منذ ذلك الحين، حيث وقعت فيتنام وسنغافورة والفلبين أيضا على الاتفاقية.

بريكس إندونيسيا العملات

