أخبار العالم

عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا

محمود نوفل

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو 65 طالبا مفقودا مازالوا تحت أنقاض مدرسة إسلامية انهارت في إندونيسيا.

ومنذ قليل قامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين الأنقاض.

و أسفر حادث انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا، أسفر عن مقتل طالب، وإصابة العشرات.

كما نجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليلة الماضية في إخراج ثمانية ناجين في حالة ضعف وإصابة بعد أكثر من ثماني ساعات على الانهيار في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية.

ومن جانبه ؛ قال المنقذون إنهم رأوا جثثا إضافية، ما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

فيما تجمع أهالي الطلاب في المستشفيات أو بالقرب من المبنى المنهار، في انتظار أخبار أطفالهم، في وقت سمع فيه صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل طالبا مصابا ومغطى بالغبار.

أندونيسيا إنهيار مدرسة مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية الشرطة الأندونيسية

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

