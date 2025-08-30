مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان

أعلنت السلطات في إندونيسيا يوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون بعدما أشعل متظاهرون النار في مبنى برلمان إقليمي، في الوقت الذي تمثل فيه المظاهرات أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.

ولم تذكر وكالة إدارة الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان أسباب الوفيات في الحريق الذي اندلع مساء الجمعة في ماكاسار، عاصمة مقاطعة جنوب سولاويزي.



ذكرت وكالة أنباء أنتارا أن الضحايا كانوا محاصرين داخل المبنى المحترق. و

وأوضحت كالة إدارة الكوارث أن اثنين من الإصابات نجمت عن قفز أشخاص من المبنى.



وبدأت الاحتجاجات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا هذا الأسبوع بسبب رواتب المشرعين، وتصاعدت يوم الجمعة بعد أن صدمت مركبة مدرعة تابعة للشرطة سائق دراجة نارية وقتلته.



وزار برابوو ، الذي تولى منصبه في أكتوبر من العام الماضي، منزل السائق في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقدم تعازيه لوالديه وتعهد بالإشراف على التحقيق في الواقعة.