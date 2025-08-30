قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
أخبار العالم

مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان

ناصر السيد

أعلنت السلطات في إندونيسيا يوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون بعدما أشعل متظاهرون النار في مبنى برلمان إقليمي، في الوقت الذي تمثل فيه المظاهرات أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.

ولم تذكر وكالة إدارة الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان أسباب الوفيات في الحريق الذي اندلع مساء الجمعة في ماكاسار، عاصمة مقاطعة جنوب سولاويزي.


ذكرت وكالة أنباء أنتارا أن الضحايا كانوا محاصرين داخل المبنى المحترق. و

وأوضحت كالة إدارة الكوارث أن اثنين من الإصابات نجمت عن قفز أشخاص من المبنى.


وبدأت الاحتجاجات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا هذا الأسبوع بسبب رواتب المشرعين، وتصاعدت يوم الجمعة بعد أن صدمت مركبة مدرعة تابعة للشرطة سائق دراجة نارية وقتلته.


وزار برابوو ، الذي تولى منصبه في أكتوبر من العام الماضي، منزل السائق في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقدم تعازيه لوالديه وتعهد بالإشراف على التحقيق في الواقعة. 

إندونيسيا البرلمان مظاهرات في إندونيسيا الشرطة الاندونيسية رواتب المشرعين في إندونيسيا

