أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم



أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة حيث توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (السبت) على عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن تتضمن مناطق الأمطار أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

ونوه إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والمدينة المنورة ونجران وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.