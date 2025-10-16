نجم ريال مدريد يفاجئ الجماهير: أحلم بإنهاء مسيرتي في مالاجا

كشف دين هويسن، مدافع ريال مدريد الشاب، عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية داخل نادي مالاجا الإسباني، الفريق الذي بدأ فيه خطواته الأولى في عالم كرة القدم.

ويُعد هويسن أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا حاليًا، بعد تألقه اللافت مع بورنموث الإنجليزي، حيث جذب الأنظار بمستواه القوي، لينتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل نحو 58 مليون يورو، ويصبح سريعًا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.

وساهمت أداءاته المميزة أيضًا في انضمامه إلى صفوف المنتخب الإسباني الأول، ليُثبت نفسه كأحد العناصر الواعدة في الكرة الأوروبية.

وفي تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، قال هويسن:"كان حلمي أن أبدأ مسيرتي في لا روزاليدا، لكني أتمنى أن أنهيها هناك. إذا سنحت الفرصة في نهاية مشواري، فسأكون فخورًا بالعودة إلى مالاجا والاعتزال في النادي الذي تربيت فيه."

وأضاف:"أنا من أكبر مشجعي مالاجا منذ طفولتي. كنت مهووسًا بالنادي، وفي إحدى ليالي عيد الميلاد ارتديت بدلة ووضعت شعار مالاجا عليها، لأنه يمثل لي الكثير من الذكريات والعاطفة."

جدير بالذكر أن هويسن بدأ مسيرته في أكاديمية مالاجا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس ثم روما، ومنها إلى بورنموث، وصولًا إلى ريال مدريد، حيث يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته المليئة بالطموح.