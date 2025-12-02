قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا أمر الله المرأة بستر نفسها؟.. علي جمعة يصحح 3 اعتقادات مهلكة
وفاة طفل في حريق شقة سكنية بطنطا
رئيس لجنة الكويت: إقبال ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في إعادة 19 دائرة بالنواب
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
في خطوة تاريخية تضع صناعة السيارات الماليزية على خارطة التنقل الكهربائي العالمي، كشفت شركة "بيرودوا" (Perodua) النقاب عن طرازها الجديد كلياً QV-E، وهي أول سيارة كهربائية (EV) مطورة محليًا بالكامل. 

تأتي السيارة باستراتيجية تسعير جريئة تهدف إلى خفض تكلفة الشراء الأولية، عبر فصل سعر السيارة عن البطارية واعتماد نظام اشتراك إلزامي.

استراتيجية "البطارية كخدمة": سعر منخفض واشتراك طويل الأمد

الميزة الأكثر إثارة للجدل والابتكار في إطلاق "QV-E" هي نموذج التسعير. 

يبدأ سعر السيارة من حوالي 19,400 دولار أمريكي (ما يعادل 80,000 رينغيت ماليزي)، وهو سعر منافس جداً في سوق السيارات الكهربائية. 

ومع ذلك، هذا السعر لا يشمل المكون الأغلى في السيارة: البطارية.

بدلاً من شراء البطارية بالكامل، يتوجب على المشترين الدخول في عقد إيجار أو "اشتراك" للبطارية يمتد لـ تسع سنوات. 

يهدف هذا النموذج، المعروف باسم "البطارية كخدمة" (BaaS)، إلى:

  • تقليل الصدمة السعرية عند الشراء الأولي.
  • تخفيف قلق الملاك بشأن تدهور صحة البطارية وقيمة إعادة البيع، حيث تظل البطارية تحت مسئولية الشركة المصنعة.

مواصفات الأداء: قوة 201 حصان ومدى تنافسي

رغم سعرها الاقتصادي، لا تقدم "QV-E" تنازلات كبيرة في الأداء، حيث تأتي مزودة بمحرك كهربائي ومواصفات تقنية قوية بالنسبة لفئتها:

  • المحرك: محرك كهربائي واحد يولد قوة 201 حصان.
  • البطارية: حزمة بطارية بسعة 52.5 كيلوواط/ساعة.
  • المدى: توفر مدى قيادة يصل إلى 277 ميلاً (حوالي 445 كم) في الشحنة الواحدة، ما يجعلها عملية للاستخدام اليومي والسفر المتوسط.
  • التسارع: تتيح قوة المحرك تسارعاً نشطاً ينافس السيارات في فئتها السعرية الأعلى.

الاسم QV-E هو اختصار لعبارة "Quest for Visionary Electric Vehicle" (السعي نحو مركبة كهربائية ذات رؤية)، ما يعكس طموح "بيرودوا" ليس فقط في اللحاق بالركب، بل في تقديم رؤية خاصة للسوق الماليزي.

تعد هذه السيارة أول خطوة "جادة" وفعليّة للشركة في مجال الكهرباء، مبتعدة عن مجرد عرض النماذج الأولية إلى الإنتاج التجاري الضخم. 

ومع خطة التأجير لمدة 9 سنوات، تراهن الشركة على علاقة طويلة الأمد مع عملائها، مما قد يغير شكل ملكية السيارات في جنوب شرق آسيا.

