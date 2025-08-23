طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة



تتعرض معظم مناطق السعودية اليوم السبت هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد عن طقس السعودية اليوم.

طقس السعودية اليوم

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير له إلى أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، بينما تكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.

وقال المركز عن طقس السعودية اليوم : غير مُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.