تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. فيفو تستعد لغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هاتف فيفو
هاتف فيفو
لمياء الياسين

تستعد شركة فيفو لإطلاق سلسلة هواتفها X300، X300 و X300 Pro ، اليوم 13 أكتوبر وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن صور عملية رسمية من كاميرا الهاتف، مما يُعطي فكرة عما يُمكن توقعه.

ميزات هواتف  X200 Pro

على الجانب الآخر يأتي التصميم العام مشابهًا لتصميم هاتف X200 Pro، حيث يتميز بجزيرة كاميرا دائرية تحمل علامة Zeiss التجارية وتقع وحدة الفلاش خارج ديكور الكاميرا، تمامًا كما في العام الماضي. داخل  الكاميرا، توجد ثلاث عدسات، العدسة العلوية اليسرى هي عدسة التقريب البصري.


وتعد الجوانب مسطحة بحواف مستديرة قليلاً لتوفير قبضة مريحة، لكن الزجاج الخلفي مسطح تمامًا هذا العام، على عكس شاشة X200 Pro التي كانت منحنية قليلاً عند الحواف. كما يبدو أن اللوحة الخلفية مطلية بطبقة نهائية غير لامعة. بشكل عام، 

على الجانب الآخر يتميز X300 Pro بتصميم أكثر انحناءً مقارنةً بسابقه ويعد من أبرز مميزات سلسلة X300 Pro مستشعر ISOCELL HPB بدقة 200 ميجابكسل (1/1.4 بوصة) الذي يُشغّل عدسة التقريب البصري 85 مم.


تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر Sony LYT-828، وهو ترقية على LYT-818 المستخدم في X200 Pro، على الرغم من أن حجم المستشعر يظل كما هو عند 1/1.28″.

ميزات هاتف X200 Pro

 يتميز الهاتف بمعالج Dimensity 9500 وبطارية بسعة 6510 مللي أمبير في الساعة - وهي ترقية عن معالج Dimensity 9400 وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة في الإصدار السابق وهو مزود بشحن سلكي بقوة 90 واط. إلى جانب معالج Dimensity 9500، يتضمن الهاتف أيضًا رقاقتي تصوير  من الأمام.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة BOE Q10+ AMOLED بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز مع حواف متساوية الأضلاع بسمك 1.1 مم.

ومن المقرر أن تصل سلسلة X300 إلى الأسواق في 17 أكتوبر، وسنشارككم انطباعاتنا العملية عنها في أقرب وقت ممكن.

