بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج "الابتكار"

أعلنت اورنچ مصر عن فرصة حصرية وفريدة من نوعها لعملائها بالشراكة مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، لاستكشاف عالم التواصل الرقمي الذكي بين الأجهزة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في الحياة اليومية للمستخدمين، وذلك في إطار التزامها بنشر الابتكارات التكنولوجية بين عملائها وتسهيل حصولهم عليها لحياة تجمع بين الابتكار والراحة والقيمة.

وبموجب الشراكة، أطلقت اورنچ في فروع اورنچ سوديك، والمعادي، ومول العرب، وشهاب، فرصة استكشاف تجربة سامسونج للأجهزة المتعددة (MDE) والتي تتيح للزوار خوض تجربة واقعية للنظام البيئي الذكي والمتقدم من سامسونج، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لربط الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، لتسهيل الحياة اليومية للمستخدمين وجعلها أكثر راحة وكفاءة وصحة وأمانًا.

والتجربة تأخذ العملاء في رحلة رقمية ممتعة، يتعرفون خلالها على التجربة السلسة والمتكاملة التي توفرها سامسونج في جميع جوانب الحياة اليومية، حيث يتعرفون على أحدث أجهزة سامسونج بشكل مباشر، ويجرون تجربة الاتصال المتكامل بين الأجهزة المدعومة بالابتكارات التقنية من سامسونج، ويتعرفون على كيفية تكامل النظام البيئي لسامسونج عبر الاحتياجات المختلفة للحياة اليومية.

كما أعلنت اورنچ عن توفير عروض حصرية على أجهزة سامسونج في فروعها المختلفة.

وبهذه المناسبة، عبّر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن سعادته بالشراكة مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، والتي تعكس حرص اورنچ الدائم على إتاحة أحدث التقنيات لعملائها وتوفير أفضل التجارب الرقمية لهم، من خلال ابتكارات تجعل المستقبل جزءًا من حياتهم اليومية.

وأضاف: "التجربة لا تقتصر على عرض الأجهزة فقط، بل تقدم أسلوب حياة متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمنح عملاءنا مزيدًا من الراحة والرفاهية وهذا ما نضعه دائمًا في أولوياتنا في اورنچ، حيث نحرص على تمكين عملائنا من الوصول إلى أحدث الابتكارات العالمية والاستفادة القصوى من التحول الرقمي".

من جانبه قال محمد عصمت، رئيس قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر: “نفتخر اليوم بتعاوننا مع شركة أورنج الرائدة في قطاع الاتصالات، كخطوة استراتيجية لتمكين عدد أكبر من المستهلكين من تجربة أحدث أجهزتنا وتقنياتنا المعززة بالذكاء الاصطناعي.”

وأضاف موضحاً: “نضع الابتكار المستمر لتطوير أنظمة ذكية متكاملة تدعم تطلعات عملائنا على رأس أولوياتنا، حيث نقدم باقة متنوعة من المنتجات المختلفة المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، بما لا يقتصر على تقديم تكنولوجيا متقدمة فحسب، بل ينعكس مباشرة على حياة المستهلكين اليومية للتمتع بتجربة أكثر ذكاءً وسلاسة تساعدهم على إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة أعلى، مما يمنحهم وقتاً أكبر للتركيز على أولوياتهم.”

وفي هذا الإطار، أعرب شريف شحاتة، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، معلقاً عن التعاون المثمر بين الشركتين قائلاً: “نسعى في سامسونج إلكترونيكس مصر على تعزيز دورنا الريادي وقيادة التحول الرقمي في السوق المصري وتقديم حلول مستدامة، لذلك نحرص على أن نواصل الارتقاء بمنتجاتنا من خلال تقديم تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الأمثل للتمتع بتناغم سلس ضمن منظومة متكاملة، وبهدف منح المستهلك قيمة حقيقية وتمكّنه من الاستفادة القصوى وتحوّل المنزل إلى بيئة أكثر ذكاءً وكفاءة وراحة”