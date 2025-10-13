قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
مايا مرسي: نتطلع لدور أكبر لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لتهيئة الأوضاع لأشقائنا في غزة
رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
توافد قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
موعد مباراة فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشان انتهاء الحرب في غزة
وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالتعاون مع "إيتيدا".. سامسونج تواصل دعم طلاب برنامج "الابتكار"

طلاب
طلاب
أحمد عبد القوى

أعلنت اورنچ مصر عن فرصة حصرية وفريدة من نوعها لعملائها بالشراكة مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، لاستكشاف عالم التواصل الرقمي الذكي بين الأجهزة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها في الحياة اليومية للمستخدمين، وذلك في إطار التزامها بنشر الابتكارات التكنولوجية بين عملائها وتسهيل حصولهم عليها لحياة تجمع بين الابتكار والراحة والقيمة.

 وبموجب الشراكة، أطلقت اورنچ في فروع اورنچ سوديك، والمعادي، ومول العرب، وشهاب، فرصة استكشاف تجربة سامسونج للأجهزة المتعددة (MDE) والتي تتيح للزوار خوض تجربة واقعية للنظام البيئي الذكي والمتقدم من سامسونج، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لربط الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، لتسهيل الحياة اليومية للمستخدمين وجعلها أكثر راحة وكفاءة وصحة وأمانًا.

والتجربة تأخذ العملاء في رحلة رقمية ممتعة، يتعرفون خلالها على التجربة السلسة والمتكاملة التي توفرها سامسونج في جميع جوانب الحياة اليومية، حيث يتعرفون على أحدث أجهزة سامسونج بشكل مباشر، ويجرون تجربة الاتصال المتكامل بين الأجهزة المدعومة بالابتكارات التقنية من سامسونج، ويتعرفون على كيفية تكامل النظام البيئي لسامسونج عبر الاحتياجات المختلفة للحياة اليومية.

كما أعلنت اورنچ عن توفير عروض حصرية على أجهزة سامسونج في فروعها المختلفة.

وبهذه المناسبة، عبّر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن سعادته بالشراكة مع شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، والتي تعكس حرص اورنچ الدائم على إتاحة أحدث التقنيات لعملائها وتوفير أفضل التجارب الرقمية لهم، من خلال ابتكارات تجعل المستقبل جزءًا من حياتهم اليومية.

وأضاف: "التجربة لا تقتصر على عرض الأجهزة فقط، بل تقدم أسلوب حياة متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمنح عملاءنا مزيدًا من الراحة والرفاهية وهذا ما نضعه دائمًا في أولوياتنا في اورنچ، حيث نحرص على تمكين عملائنا من الوصول إلى أحدث الابتكارات العالمية والاستفادة القصوى من التحول الرقمي".

من جانبه قال محمد عصمت، رئيس قطاع الأجهزة المحمولة بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر: “نفتخر اليوم بتعاوننا مع شركة أورنج الرائدة في قطاع الاتصالات، كخطوة استراتيجية لتمكين عدد أكبر من المستهلكين من تجربة أحدث أجهزتنا وتقنياتنا المعززة بالذكاء الاصطناعي.”

وأضاف موضحاً: “نضع الابتكار المستمر لتطوير أنظمة ذكية متكاملة تدعم تطلعات عملائنا على رأس أولوياتنا، حيث نقدم باقة متنوعة من المنتجات المختلفة المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، بما لا يقتصر على تقديم تكنولوجيا متقدمة فحسب، بل ينعكس مباشرة على حياة المستهلكين اليومية للتمتع بتجربة أكثر ذكاءً وسلاسة تساعدهم على إنجاز مهامهم اليومية بكفاءة أعلى، مما يمنحهم وقتاً أكبر للتركيز على أولوياتهم.”

وفي هذا الإطار، أعرب شريف شحاتة، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، معلقاً عن التعاون المثمر بين الشركتين قائلاً: “نسعى في سامسونج إلكترونيكس مصر على تعزيز دورنا الريادي وقيادة التحول الرقمي في السوق المصري وتقديم حلول مستدامة، لذلك نحرص على أن نواصل الارتقاء بمنتجاتنا من خلال تقديم تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الأمثل للتمتع بتناغم سلس ضمن منظومة متكاملة، وبهدف منح المستهلك قيمة حقيقية وتمكّنه من الاستفادة القصوى وتحوّل المنزل إلى بيئة أكثر ذكاءً وكفاءة وراحة”

طلاب سامسونج تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: جهود قطر ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق اتفاق غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يغادر رام الله باتجاه شرم الشيخ لحضور قمة السلام

بطول الجولف

مصر تستضيف النسخة العاشرة للجولف

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد