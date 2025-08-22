قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا

محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج
محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج
فريدة محمد

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للملكة العربية السعودية  ستحقق العديد من النتائج الإيجابية ، في مختلف القضايا التي تم مناقشتها علي المستوي السياسي والاقتصادي.

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ، تلبية لدعوة من شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، تعكس عمق العلاقات بين البلدين ، خاصة أن مصر والسعودية هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للملكة العربية السعودية ،ساهمت في  مواصلة دفع مسيرة التعاون القائم في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والتبادل التجاري، الي جانب دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية

واشار الي  أن  القاهرة والرياض  ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الزيارة  تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي الذي يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأكملها والعمل علي  وحدة الموقف والرؤية المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الحرب في غزة  والأزمات المشتعلة في عدد من الدول العربية.

من جانبه قال الاعلامي علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، أن  التنسيق الحالي بين القاهرة والرياض يُعد بمثابة صمام أمان أمام محاولات العبث بأمن المنطقة أو فرض حلول خارجية لا تتفق مع المصالح العربية مؤكدا أن مصر والسعودية لعيتا  أدوارا مؤثرة في التوسط لحل النزاعات ودعم جهود التهدئة في الأزمات العربية خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات متكررة من قوات الاحتلال الصهيوني.


فيما أكد المهندس امجد المناوي ،عضو مجلس إدارة الاتحاد ، مصر والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة، لافتا إلى أن المملكة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر، مشيرا إلي أن زيارة الرئيس للملكة  ستدفع نحو مزيد من التوسع في المشروعات المشتركة، خصوصا في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، بما يعزز من مكانة البلدين كقاطرة للنمو في المنطقة.


من جهته أكد المحاسب شريف النسيرى ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، علي أهمية  ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة الاحتلال للقطاع، بالإضافة إلى دعم مصر للمبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخرجات مؤتمر "حل الدولتين".

محمود حسين المصريين بالخارج السعودية الرئيس السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

جون بولتون

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون

أرشيفي

امرأة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بألمانيا

جيش الاحتلال

إقالة 15 ضابطا من سلاح الجو الإسرائيلي

بالصور

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد