قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لتجربة صوتية مميزة.. إليك أفضل سماعات الألعاب في 2025

سماعات راس
سماعات راس
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعة ألعاب لاسلكية بمواصفات عصرية  فإنه يمكنك الاختيار من بين أكثر من سماعة متاحة في الأسواق، وبحيث تكون مثالية توفر صوتًا نقيًا، مع راحة في التركيب، وجودة الميكروفون.

ونقدم إليك قائمة بأفضل سماعات الرأس اللاسلكية للألعاب بأسعار معقولة، والتي تجمع بين السعر والأداء.


سماعات رأس 1. Razer BlackShark V3 X
 

تعد أفضل سماعات الألعاب اللاسلكية الاقتصادية
Razer BlackShark V3 X
وهي تعد سماعة متعددة الاستخدامات ضمن هذه الفئة الاقتصادية. سعرها عادةً حوالي 100 دولار أمريكي، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن سماعة ألعاب لاسلكية.

وتتميز هذه السماعة بقرص التحكم الصوتي من Razer للتحكم في مستوى الصوت ومزج الميكروفون، وملاءمة مريحة، وجودة صوت ممتازة للألعاب والمحادثات الصوتية

على الجانب الآخر تصميمها المغلق من الخلف يساعد على عزل الصوت، مما يجعلها مناسبة للبيئات الصاخبة وتاتي السماعة بتصميم ميكروفون قابل للفصل يسمح للمستخدمين بفصله عن السماعة .


سماعات الرأس اللاسلكية SteelSeries Arctis Nova 3

تعد أفضل سماعات الألعاب اللاسلكية الاقتصادية بسعر حوالي 100 دولار.
بينما تتجاوز بعض سماعات الرأس اللاسلكية سقف أسعارها، حيث تُباع سماعة SteelSeries Arctis Nova 3 اللاسلكية عادةً بسعر 110 دولارات أمريكية أو أقل بقليل في العديد من الأسواق، فهي توفر اتصالاً لاسلكيًا بتردد 2.4 جيجاهرتز وبلوتوث، وميكروفونًا قابلًا للفصل، وعمر بطارية جيد (يصل إلى 40 ساعة).

وحظيت سماعات الألعاب هذه بإشادة واسعة بفضل حزامها المريح وصوتها المتوازن. ومع ذلك، لا توفر محركاتها مقاس 40 مم صوت جهير قويًا مقارنةً بالخيارات الأغلى ثمنًا. يمكنك أيضًا استخدام SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless

سماعات  الرأس  HD 550

أطلقت شركة Sennheiser سماعات الرأس HD 550، وهي سماعات رأس مفتوحة مصممة لمحبي الموسيقى واللاعبين الذين يعطون الأولوية لوضوح الصوت والراحة وتجربة الاستماع الغامرة.

سماعة سنهايزر HD 550

 

صُممت سماعة HD 550 بمحول طاقة مخصص بقطر 38 مم، مما يوفر نطاق تردد يتراوح بين 6 هرتز و39.5 كيلوهرتز 

تعد سماعة HD 550 متوافقة مع العديد من أجهزة الصوت، بما في ذلك مضخم الصوت HDV 820 من Sennheiser. 

وعن ميزات تصميم السماعة فقد يُحسّن تصميمها المفتوح من الخلف، تدفق الهواء ويُعزز جودة الصوت، بينما صُممت السماعات المائلة لتوفير وضعية استماع أكثر راحة. 

على الجانب الآخر تعد أبرز الميزات الآخرى لسماعات HD 550 تمتعها بصوت دقيق ذلك إضافة إلى أنها خفيفة الوزن ومناسبة لجلسات الاستماع الطويلة.

تزن سماعات الرأس 237 جرامًا وتتميز بأغطية أذن شبكية معدنية جيدة التهوية، وعصابة رأس محكمة لمزيد من المتانة.

ويتيح تصميم السماعات للمستخدمين استبدال الكابلات ووسادات الأذن. تتضمن  كابلًا بطول 1.8 متر مع محولات 3.5 مم و6.35 مم، مع إمكانية اختيار كابلات متوازنة أو متوافقة مع الميكروفون بشكل منفصل.

على الجانب الآخر  أطلقت شركة Sennheiser مؤخرا أيضًا سماعات الرأس HD 505 المفتوحة من الخلف . 

وتتميز هذه السماعات بمحول طاقة 120 أوم، ونطاق تردد يتراوح بين 12 و38,500 هرتز، ومساحة صوتية واسعة يبلغ سعرها  279.90 يورو / 249.95 دولارًا أمريكيًا.

سماعات الرأس سماعات الرأس اللاسلكية أسعار معقولة سماعات الرأس اللاسلكية للألعاب عمر بطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد