برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة

أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة والرياض، وتجسد مستوى التنسيق الوثيق بين القيادتين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة، مشيدة بالمناقشات التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان حول دعم حق الشعب الفلسطيني ومستقبل غزة وباقي القضايا الإقليمية بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويُعزز من الأمن والسلم في المنطقة.

وأشارت النائبة هناء سرور إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، فضلًا عن استثماراتها التي دعمت الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وتوقعت أن تسفر الزيارة عن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، السياحة، والتكنولوجيا.