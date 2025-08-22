قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يهاجم بايدن: أوكرانيا بلا فرصة للفوز على روسيا والحل في المفاوضاتلمروحة
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صلاحيات جديدة لجمعية الأندية بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون الرياضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، شهدت الجمعية العمومية للهيئات والأندية الرياضية توسعًا في صلاحياتها، خاصة في ما يتعلق بالرقابة المالية والحوكمة الداخلية، بما يعزز الشفافية ويحد من الانفراد بالقرارات داخل الكيانات الرياضية.

فبحسب المادة (17)/ بند 5 من القانون، أصبحت الجمعية العمومية هي الجهة المسؤولة عن تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، إلى جانب تحديد مكافأته، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للهيئة الرياضية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة المالية المستقلة.

كما أتاحت المادة (18) إمكانية دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية، وفقًا للائحة النظام الأساسي، سواء بطلب من ثلثي مجلس الإدارة أو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، على أن تكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية مطلقة (50% + 1) ممن لهم حق الحضور.

وفي حالة الأندية الرياضية، نص القانون على أنه يمكن الدعوة لاجتماع غير عادي بطلب من ثلثي مجلس الإدارة أو من 10% من أعضاء الجمعية العمومية، بشرط حضور الأغلبية المطلقة أو حد أدنى من الأعضاء (خمسة آلاف أو عشرة آلاف حسب عدد الأعضاء الإجمالي)، لضمان التمثيل الفعلي في القرارات المصيرية.

وتعكس هذه التعديلات رؤية الدولة في تمكين الجمعيات العمومية، وتوسيع دورها كمراقب حقيقي على الأداء المالي والإداري، بما يعزز مناخ الشفافية داخل المنظومة الرياضية، ويفتح الباب لمزيد من الانضباط المؤسسي في الأندية والاتحادات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الرياضة الجديد الجمعية العمومية الرقابة المالية الأندية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد