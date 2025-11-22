قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة سيدز الدولية.. البرلمان يفتح ملف مخالفات المدارس الخاصة: تفعيل دور الإخصائي النفسي ووضع كاميرات مراقبة

المتهمين
المتهمين
أميرة خلف

برلماني يطالب بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش

نائبة تطالب بتعزيز الدور النفسي والتوعوي في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء 

برلمانية: لابد من وضع معايير صارمة وتطبيق أدوات ومقاييس نفسية على من يتم اختياهم للعمل بالمدارس  


واقعة مأسوية هزّت مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرض عدد من الأطفال للتحرش على يد عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة، لتحول الحادثة إلى قضية رأي عام تشغل المجتمع وتثير موجة واسعة من الغضب.


بداية،عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب عن استيائه بشأن ما تعرض له أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدا أن مواجهة التحرش قضية تتطلب منظومة متكاملة تشمل التوعية، الرقابة، والدعم النفسي المستمر للأطفال.

وعن الإجراءات التي يجب الأخذ بها لمواجهة هذه الممارسات داخل المدارس، أفاد " يحيي" في تصريح لـ« صدى البلد» بصرورة إنشاء عيادات نفسية داخل كل مدرسة لتقديم الدعم للطلاب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش وكيفية التعامل معها، وتفعيل آليات متابعة دقيقة لأي شكوى لضمان التحقيق الفوري.

وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز ثقافة الإبلاغ لدى الطلاب وأولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر الصامتة التي قد تؤثر على الأطفال مستقبلاً.

من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، أن ملف حماية الأطفال داخل المدارس لاسيما الخاصة يفتقر إلى حاجة ملحّة تتمثل في تعزيز الدور النفسي والتوعوي، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء لساعات طويلة خلال اليوم الدراسي.

وطالبت "سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" بضرورة  تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تخصيص عيادة أو مكتب لمتابعة الحالة النفسية للطلاب بشكل دوري، بما يتيح اكتشاف أي سلوكيات مقلقة أو محاولات استغلال مبكرًا.


كما طالبت عضو النواب بضرورة وجود متخصص نفسي، إلى جانب كاميرات مراقبة فعّالة وتنظيم دورات توعية دورية للأهالي والطلاب، لحماية الأطفال من أي مخاطر أو تحرش قد يتعرضون له، ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومسئولة.


في سياق متصل، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التحرش، أصبحت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية، والتى لاقت اهتمامًا واسعًا من الرأى العام، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تتعلق بهتك عرض أطفال داخل إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.

وطالبت" رشاد" في تصريحاتها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المدارس ضرورة الاهتمام بتوعية الأطفال ، لاسيما و أن المجتمع الحالي كثرت به نسب الإنحراف والخروج عن المألوف بصورة كبيرة .


وشددت عضو النواب على ضرورة توفير برامج توعية مستمرة للطلاب والمعلمين، وإنشاء فرق متابعة داخل كل مدرسة لمراقبة السلوكيات غير اللائقة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي أبنائنا من أي مخاطر جسدية أو نفسية.


قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم
 

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة (التي شهدت هذه الوقائع)، تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلمها لإدارتها من قبل الوزارة إدارياً ومالياً بشكل كامل.


كما قرر، في بيان صادر، السبت، إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.

مدرسة سيدز الدولية سيدز تحرش عاملين أخصائي نفسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد