بعد واقعة سيدز الدولية.. البرلمان يفتح ملف مخالفات المدارس الخاصة: تفعيل دور الإخصائي النفسي ووضع كاميرات مراقبة

برلماني يطالب بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش

نائبة تطالب بتعزيز الدور النفسي والتوعوي في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء

برلمانية: لابد من وضع معايير صارمة وتطبيق أدوات ومقاييس نفسية على من يتم اختياهم للعمل بالمدارس



واقعة مأسوية هزّت مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرض عدد من الأطفال للتحرش على يد عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة، لتحول الحادثة إلى قضية رأي عام تشغل المجتمع وتثير موجة واسعة من الغضب.



بداية،عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب عن استيائه بشأن ما تعرض له أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدا أن مواجهة التحرش قضية تتطلب منظومة متكاملة تشمل التوعية، الرقابة، والدعم النفسي المستمر للأطفال.

وعن الإجراءات التي يجب الأخذ بها لمواجهة هذه الممارسات داخل المدارس، أفاد " يحيي" في تصريح لـ« صدى البلد» بصرورة إنشاء عيادات نفسية داخل كل مدرسة لتقديم الدعم للطلاب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش وكيفية التعامل معها، وتفعيل آليات متابعة دقيقة لأي شكوى لضمان التحقيق الفوري.

وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز ثقافة الإبلاغ لدى الطلاب وأولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر الصامتة التي قد تؤثر على الأطفال مستقبلاً.

من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، أن ملف حماية الأطفال داخل المدارس لاسيما الخاصة يفتقر إلى حاجة ملحّة تتمثل في تعزيز الدور النفسي والتوعوي، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء لساعات طويلة خلال اليوم الدراسي.

وطالبت "سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" بضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تخصيص عيادة أو مكتب لمتابعة الحالة النفسية للطلاب بشكل دوري، بما يتيح اكتشاف أي سلوكيات مقلقة أو محاولات استغلال مبكرًا.



كما طالبت عضو النواب بضرورة وجود متخصص نفسي، إلى جانب كاميرات مراقبة فعّالة وتنظيم دورات توعية دورية للأهالي والطلاب، لحماية الأطفال من أي مخاطر أو تحرش قد يتعرضون له، ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومسئولة.



في سياق متصل، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التحرش، أصبحت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية، والتى لاقت اهتمامًا واسعًا من الرأى العام، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تتعلق بهتك عرض أطفال داخل إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.

وطالبت" رشاد" في تصريحاتها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المدارس ضرورة الاهتمام بتوعية الأطفال ، لاسيما و أن المجتمع الحالي كثرت به نسب الإنحراف والخروج عن المألوف بصورة كبيرة .



وشددت عضو النواب على ضرورة توفير برامج توعية مستمرة للطلاب والمعلمين، وإنشاء فرق متابعة داخل كل مدرسة لمراقبة السلوكيات غير اللائقة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي أبنائنا من أي مخاطر جسدية أو نفسية.



قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم



قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة (التي شهدت هذه الوقائع)، تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلمها لإدارتها من قبل الوزارة إدارياً ومالياً بشكل كامل.



كما قرر، في بيان صادر، السبت، إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.