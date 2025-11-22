وزير التعليم: سنتولى إدارة مدرسة سيدز الدولية إداريا وماليا بشكل كامل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم سوف تتولى إدارة مدرسة سيدز الدولية إداريا وماليا بشكل كامل

وأدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأول تعليق له على وقائع الاعتداء على تلاميذ مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، فأطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".

صون كرامة وسلامة الأطفال

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

وكان قد تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.

وقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية: