بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بالدقهلية

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية

جاءت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مدارس الدقهلية اليوم للاطمئنان على انتظام سير الدراسة والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، لقاء مع السيد أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمدرسة المصرية اليابانية بمنطقة زهراء العاشر بمدينة نصر، عقب زيارة صاحبة السمو الامبراطوري الأميرة أكيكو من العائلة الإمبراطورية اليابانية للمدرسة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية

وخلال اللقاء، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة للتوسع في هذه التجربة الرائدة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ حاليًا (69) مدرسة بعد افتتاح (18) مدرسة جديدة، بما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني القائم على تنمية الشخصية والمهارات الحياتية للطلاب.

كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) في تطوير التعليم المصري، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أحد أهم النماذج الناجحة للشراكة الدولية في قطاع التعليم، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين التي تمتد لتشمل مجالات عدة، من بينها تطوير المناهج الدراسية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن التعاون المصري الياباني أثمر عن تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع مؤسسة سبريكس، إلى جانب التعاون القائم مع المؤسسة اليابانية في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب يمتلك مهارات المستقبل ويتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية العالمية.

كما استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار "توفاس"، صادرة عن جامعة هيروشيما ومؤسسة "سبريكس" ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين، فضلا عن لقائه بوزير التعليم والثقافة الياباني يوهى ماتسوموتو والذي شهد تأكيدا على مواصلة تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدقهلية التعليم

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

كاراجر

كاراجر: ليفربول روحي للأبد .. وخيبة أملي الكبرى في رحيل أرنولد

سيدعبدالحفيظ

قرار جديد يحدد مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي

حسام حسن

استعدادا لدورة الإمارات.. إجراء جديد من حسام حسن في السوبر المصري

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

