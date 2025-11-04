جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بالدقهلية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية

جاءت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مدارس الدقهلية اليوم للاطمئنان على انتظام سير الدراسة والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، لقاء مع السيد أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمدرسة المصرية اليابانية بمنطقة زهراء العاشر بمدينة نصر، عقب زيارة صاحبة السمو الامبراطوري الأميرة أكيكو من العائلة الإمبراطورية اليابانية للمدرسة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية

وخلال اللقاء، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة للتوسع في هذه التجربة الرائدة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ حاليًا (69) مدرسة بعد افتتاح (18) مدرسة جديدة، بما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني القائم على تنمية الشخصية والمهارات الحياتية للطلاب.

كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) في تطوير التعليم المصري، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أحد أهم النماذج الناجحة للشراكة الدولية في قطاع التعليم، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين التي تمتد لتشمل مجالات عدة، من بينها تطوير المناهج الدراسية.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن التعاون المصري الياباني أثمر عن تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع مؤسسة سبريكس، إلى جانب التعاون القائم مع المؤسسة اليابانية في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب يمتلك مهارات المستقبل ويتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية العالمية.

كما استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار "توفاس"، صادرة عن جامعة هيروشيما ومؤسسة "سبريكس" ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين، فضلا عن لقائه بوزير التعليم والثقافة الياباني يوهى ماتسوموتو والذي شهد تأكيدا على مواصلة تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.