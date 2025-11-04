قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لـ طالب قتل نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، طالبا، بالسجن المشدد 5 سنوات لقتله نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أثناء تدخله لفض خلاف بين المتهم ونجل عم المجني عليه بمركز البداري في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسين محمد، الرئيس بالمحكمة، و أحمد محمد غلاب، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.


تعود وقائع القضية رقم 18890 لسنة 2024 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري بوصول " حسين محمد إبراهيم " نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى مستشفى البداري المركزي مصابا بعدة طعنات وتوفي أثناء تلقي العلاج .


وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " أحمد . ن . أ "21 عاما، طالب ، على خلفية مشاجرة مع نجل عم المجني عليه .


و أضافت التحريات انه أثناء تواجد نجل عم المجني عليه بحفل زفاف أحد أقاربه صدمه المتهم في ذراعه وعقب انتهاء العرس ذهب الثاني وبصحبته المجني عليه إلى منزل المتهم لمعاتبته وفض الخلاف الذي وقع بينهما وعندما نزل المتهم من منزله نشبت بينهم مشاجرة وعندما تدخل المجني عليه لفض الشجار كال له المتهم عدة طعنات متفرقة في الجسم مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 5 سنوات نجل وكيل وزارة التربية والتعليم البداري مستشفى البداري المركزي

