بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط

أصيب 5 طلاب بإغماء، اليوم الإثنين، إثر تسرب غاز داخل مسكنهم بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإصابة 5 طلاب بإغماء نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم بمنطقة الوليدية.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من أحمد هشام محمود 21 عامًا، و عمرو سلامة مطر 22 عامًا، و محمود أحمد محمد 20 عامًا، و إبراهيم سعد الله محمد21 عامًا، و عمر جلال محمد21 عامًا، بإغماء نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهم بمنطقة الوليدية.



جرى نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط. تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.