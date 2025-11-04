محافظ أسيوط: ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية بـ منقباد

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا لأي ممارسات تضر بالمستهلك.

ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة تموينية موسعة بناحية قرية منقباد بمركز أسيوط، تمكنت خلالها من ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية داخل أحد محال بيع الدهانات.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة جرت بمشاركة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم – مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين – وبمشاركة مفتش الأغذية محمد سيد ضاحي، حيث تم مداهمة المحل بشكل مفاجئ، وضبط كميات كبيرة من دهانات اللاكيه والألوان البلاستيكية والدهانات الرخامية والطلاء اللامع جميعها منتهية الصلاحية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر، أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الغش التجاري وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد المحلي.

واختتم المحافظ تصريحاته ، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون بكل حزم وضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة للمستهلكين، موجهًا الشكر لجميع الأجهزة المشاركة في الحملة على جهودهم المتواصلة في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.