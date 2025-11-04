قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية بـ منقباد

ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية
ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا لأي ممارسات تضر بالمستهلك.

ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملة تموينية موسعة بناحية قرية منقباد بمركز أسيوط، تمكنت خلالها من ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية داخل أحد محال بيع الدهانات.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة جرت بمشاركة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم – مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين – وبمشاركة مفتش الأغذية محمد سيد ضاحي، حيث تم مداهمة المحل بشكل مفاجئ، وضبط كميات كبيرة من دهانات اللاكيه والألوان البلاستيكية والدهانات الرخامية والطلاء اللامع جميعها منتهية الصلاحية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر، أنه تم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الغش التجاري وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد المحلي.

واختتم المحافظ تصريحاته ، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون بكل حزم وضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة للمستهلكين، موجهًا الشكر لجميع الأجهزة المشاركة في الحملة على جهودهم المتواصلة في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.

أسيوط الحملات التموينية الرقابة على الأسواق ضبط السلع والمنتجات غير الصالحة مديرية التموين ضبط 4470 عبوة دهانات منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد