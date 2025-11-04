محافظ أسيوط يتفقد ميداني الساعة والحرب والسلام ويوجه بإعادة تخطيط المحاور المرورية

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها ميداني الساعة والحرب والسلام بمدينة أسيوط، للوقوف على الأوضاع الحالية ووضع التصور الهندسي والفني الشامل لأعمال التطوير وإعادة التخطيط المروري بهما، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط وتطوير المحاور المرورية والشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط، بما يحقق السيولة المرورية ويتناسب مع الطابع الحضاري للمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من ممدوح جبر رئيس حي غرب، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومسؤولي إدارة مرور أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إعداد تصور هندسي متكامل لتوسعة الميدانين والشوارع

وخلال الجولة، وجه محافظ أسيوط بإعداد تصور هندسي متكامل لتوسعة الميدانين والشوارع المحيطة بهما، وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور، من خلال إعادة تخطيط المداخل والمخارج وتوسعة بعض الشوارع المحيطة، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق وتحقيق الانسيابية المرورية وتخفيف الكثافات في تلك المناطق الحيوية التي تمثل واجهات رئيسية لمدينة أسيوط.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة والإنارة العامة، بما يتماشى مع المظهر الحضاري للمدينة مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين والمحاور المرورية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد المحافظ أن ميادين الساعة والحرب والسلام تعد من أهم المداخل والمحاور الحيوية داخل المدينة، مشيرًا إلى أن تطويرها سيسهم في تخفيف الزحام وتحسين المظهر العام، فضلًا عن تحقيق أعلى معدلات الأمان والانضباط المروري.

كما لفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على توسعة ميدان تمثال المنفلوطي بجوار بوابة المحافظة القبلية، ضمن خطة شاملة لتطوير الميادين والمحاور المرورية الرئيسية بمدينة أسيوط.

وفي ختام الجولة، شدد اللواء الدكتور هشام أبو النصر على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ دون التأثير على حركة المرور اليومية، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والطرق لخلق بيئة حضارية تليق بأبناء أسيوط وزائريها.