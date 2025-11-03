محافظ أسيوط: استرداد 228 فدانًا و600 متر مربع خلال تنفيذ 26 قرار إزالة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 228 فدانًا و5 قراريط و18 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 600 متر مربع من المباني المخالفة، عقب تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.

حملات الإزالة نفذت في نطاق 8 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت في نطاق 8 مراكز هي: أسيوط، البداري، صدفا، القوصية، الفتح، منفلوط، ديروط، والغنايم، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أراضي الدولة. وشدد على أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى دون تهاون أو استثناء، ووفق جدول زمني محدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها وردع المخالفين.

وكشف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ بمركز أسيوط على أراضي الإصلاح الزراعي، و12 حالة بديروط على أراضي تابعة للريف المصري، إلى جانب حالتي تعدٍ بمركز صدفا على أراضي متغيرات مكانية، ومثلهما في مركز منفلوط على أراضي الإصلاح الزراعي. كما تم إزالة حالة واحدة في كل من مراكز البداري والقوصية والفتح والغنايم على أراضٍ زراعية، إضافة إلى إزالة تعديات فورية بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أن عمليات التنفيذ جرت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم ودقة. كما أشرف على المتابعة الميدانية فريق من وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لتسريع وتيرة التنفيذ وإعادة الأراضي إلى حوزة الدولة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدراتها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا للقانون ضد أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، دون تفرقة أو استثناء.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسويط جميع المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء، من خلال الخط الساخن للمحافظة (114) أو أرقام غرفة العمليات (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها ميدانيًا، حرصًا على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.