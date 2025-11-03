محافظ أسيوط يتفقد طريق درنكة – محور الهضبة

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال الرصف النهائية بطريق درنكة – محور الهضبة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بطول 3 كيلومترات وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس شعبان عبدالمنعم سعيد، مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس محمد مصطفى أحمد، المدير التنفيذي للمشروع.

تأهيل الطريق بالكامل وإزالة المعوقات

وخلال جولته الميدانية، تابع المحافظ على أرض الواقع مراحل التنفيذ النهائية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المشروع حول خطة العمل، التي شملت إعادة تأهيل الطريق بالكامل وإزالة المعوقات والمشكلات الفنية، فضلًا عن تنفيذ عدد من المنشآت الصناعية الحيوية لضمان استدامة الطريق وأمان مستخدميه.

إقامة حواجز حماية حجرية على الجانبين

وتضمنت الأعمال إنشاء تكسيات حجرية لمصرف السوهاجية العميق الملاصق للطريق بعمق يصل إلى 6 أمتار، إلى جانب إقامة حواجز حماية حجرية على الجانبين، ورفع مطابق الصرف الصحي والمياه، وتأمين غرف الغاز وخطوط أنابيب البترول باستخدام بلاطات خرسانية مسلحة لحماية المرافق الحيوية من أي تلف محتمل.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تنفذ خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع في مختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية التي تولي تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والنقل الداخلي أولوية قصوى، لما لذلك من أثر مباشر على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن طريق درنكة – محور الهضبة يُعد رافدًا حيويًا للتنمية الشاملة في محافظة أسيوط، إذ يسهم في ربط القرى بالمحاور المرورية الجديدة، ويعزز من الحركة الاقتصادية والسياحية، خاصة أن منطقة درنكة تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا كونها من نقاط مسار العائلة المقدسة.

واختتم محافظ أسيوط جولته مؤكدًا أن جهود المحافظة مستمرة لتحقيق طفرة نوعية في قطاع الطرق والنقل، بما يليق بمكانة أسيوط التاريخية والتنموية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم خطط الدولة لتنمية صعيد مصر.