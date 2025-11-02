محافظ أسيوط: استرداد 39 فدانًا و520 مترًا خلال تنفيذ 17 قرار إزالة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 39 فدانًا و14 قيراطًا و8 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب 520 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

الحملات نفذت في نطاق 4 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 4 مراكز هي: منفلوط، الفتح، ساحل سليم، والقوصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء العشوائي، واسترداد أملاك الدولة مؤكدًا أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى دون تهاون أو استثناء، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها وردع المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن التنفيذ جرى بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

إزالة 3 حالات تعدي بمركز منفلوط

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي بمركز منفلوط على أراضي زراعية وإصلاح زراعي، و7 حالات بمركز الفتح على أراضي متغيرات مكانية وتقنين تابعة للإصلاح الزراعي، و5 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي زراعية وإصلاح زراعي، فضلًا عن حالتين بمركز القوصية لتعديات على أراضي زراعية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.