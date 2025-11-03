قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
محافظات

محافظ أسيوط يبحث تطوير منظومة النظافة والجمع المنزلي والقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة

إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات البيئة والنظافة، لمناقشة سبل تطوير منظومة الجمع المنزلي والميداني للقمامة، ووضع آليات للقضاء على ظاهرة " النباشين والفريزة"، ورفع كفاءة مستوى النظافة في الشوارع والميادين، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وولاء جاد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، ورجب محمود علي مدير إدارة المخلفات الصلبة.

جمع القمامة من المنازل مجاني 

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية الدور الحيوي للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في جهود تحسين البيئة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية التي ستتولى أعمال الجمع المنزلي والميداني ستقدم الخدمة مجانيًا للمواطنين، على أن يتم نقل المخلفات مباشرة إلى مصنع تدوير القمامة التابع للمحافظة المقام على مساحة 40 فدانًا، والمجهز بأحدث المعدات من مكابس وكسارة بلاستيك وفرز متكامل للمخلفات.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم الاتفاق على تخصيص مساحات داخل المصنع لكل جمعية تتولى أعمال الفرز، بمقابل رمزي، بهدف تحقيق استدامة المنظومة وتشجيع الجمعيات على الاستمرار في تقديم الخدمة وتحقيق عائد اقتصادي يعزز مواردها ويدعم أنشطتها التنموية.

وشدد على ضرورة التزام الجمعيات بالمعايير الفنية والبيئية المحددة، مع منحها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها القانونية والبيئية وتقييم أدائها ميدانيًا، مؤكدًا أن الجمعيات التي تثبت كفاءة عالية في تنفيذ المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة في الشارع سيتم تكريمها ومنحها حوافز مالية ضمن برامج دعم المجتمع المدني بالمحافظة.

كما وجه المحافظ مسؤولي البيئة والوحدات المحلية بمتابعة أعمال الجمع والفرز بشكل دوري وتقديم الدعم اللازم للجمعيات، لضمان انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر الاجتماع بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتهدف إلى القضاء على المظاهر السلبية وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن الأسيوطي.

أسيوط ممثلي الجمعيات الأهلية البيئة والنظافة منظومة الجمع المنزلي رفع كفاءة مستوى النظافة الشوارع والميادين

