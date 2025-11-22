قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تحذير لـ المدارس الخاصة.. برلماني يعلن عن خطة صارمة لمواجهة التحرش وحماية الطلاب

صورة تعبيرية
أميرة خلف

عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب عن استيائه بشأن ما تعرض له أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدا أن مواجهة التحرش قضية تتطلب منظومة متكاملة تشمل التوعية، الرقابة، والدعم النفسي المستمر للأطفال.


وعن الإجراءات التي يجب الأخذ بها لمواجهة هذه الممارسات داخل المدارس، أفاد " يحيي" في تصريح لـ« صدى البلد» بصرورة إنشاء عيادات نفسية داخل كل مدرسة لتقديم الدعم للطلاب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش وكيفية التعامل معها، وتفعيل آليات متابعة دقيقة لأي شكوى لضمان التحقيق الفوري.

وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز ثقافة الإبلاغ لدى الطلاب وأولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر الصامتة التي قد تؤثر على الأطفال مستقبلاً.


تجدر الاشارة إلى أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.


وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم
 

قرر وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية.


وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة (التي شهدت هذه الوقائع)، تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلمها لإدارتها من قبل الوزارة إدارياً ومالياً بشكل كامل.

كما قرر، في بيان صادر، السبت، إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.

