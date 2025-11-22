تحذير لـ المدارس الخاصة.. برلماني يعلن عن خطة صارمة لمواجهة التحرش وحماية الطلاب

عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب عن استيائه بشأن ما تعرض له أطفال مدرسة سيدز الدولية، مؤكدا أن مواجهة التحرش قضية تتطلب منظومة متكاملة تشمل التوعية، الرقابة، والدعم النفسي المستمر للأطفال.



وعن الإجراءات التي يجب الأخذ بها لمواجهة هذه الممارسات داخل المدارس، أفاد " يحيي" في تصريح لـ« صدى البلد» بصرورة إنشاء عيادات نفسية داخل كل مدرسة لتقديم الدعم للطلاب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين للتعرف على علامات التحرش وكيفية التعامل معها، وتفعيل آليات متابعة دقيقة لأي شكوى لضمان التحقيق الفوري.

وشدد عضو النواب على ضرورة تعزيز ثقافة الإبلاغ لدى الطلاب وأولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من المخاطر الصامتة التي قد تؤثر على الأطفال مستقبلاً.



تجدر الاشارة إلى أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.



وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم



قرر وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية.



كما قرر، في بيان صادر، السبت، إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.