قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإعتداء على تلاميذ كي جي 2 بمدرسة سيدز.. التحقيقات تكشف المستور .. ووزير التعليم يتخذ اجراءات رادعة|ماذا حدث؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

واقعة مأسوية شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تم الكشف عن ملابساتها المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية ، ضحاياها “ تلاميذ في كي جي 2” مما جعلها قضية رأي عام

ماذا حدث ؟

القصة تعود وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام ، حيث حكى أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحرير محضر بالواقعة.

بمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

على الفور تقرر رسميا عرض الأطفال على الطب الشرعي ، و استدعاء أولياء الأمور لسماع أقوالهم ،و فحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة ، و استدعاء مسؤولى المدرسة للتحقيق

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق عن تفاصيل مروعة لوقائع تعرض فيها عدد من تلاميذ إحدى المدارس الدولية لحالات تحرش واستغلال جنسي.

أكد المتهمون خلال استجوابهم وخاصة المتهم الرئيسي أنه كان يستدرج الأطفال إلى غرفة منعزلة داخل المدرسة، وأنه كان ينظم مع الأطفال ما وصف بـ"ألعاب جنسية"، حيث كان يمارس معهم أنشطة غير أخلاقية تحت غطاء اللعب.

وأكد أولياء أمور الطلاب أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا يمارسون أعمال تحرش مباشرة على الأطفال، مؤكدين أن تحقيقات النيابة لا تزال مستمرة حتى اللحظة، حيث تحاول النيابة الضغط على المتهمين للحصول على اعترافات كاملة توضح حجم ونطاق الجريمة.

 وجه أولياء الأمور اتهامات صريحة لإدارة المدرسة الدولية بتقاعسها وعدم إبلاغ السلطات بشكل فوري، مؤكدين أن الإدارة "ساكتة خالص ومتطلعش أي بيانات"، مما يزيد من حالة القلق والحيرة لديهم.

وأعربوا عن أملهم في أن تكشف التحقيقات القادمة مع المديرين والمدرسين وصاحب المدرسة عن كافة الملابسات، خاصة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الثانية من التحقيق، مطالبين بعدم وجود أي معوقات قد تعطل مسار العدالة.

محامي الضحايا يكشف التفاصيل

قال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين ٤ و ٦ سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن ٢٨ عام، وعامل ثلاثيني وآخر في نهاية الخمسينات وعامل رابع ٦٠ عام.

وتابع دفاع ضحايا المدرسة الدولية، أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في الحادث وانتقلت للمعاينة بعد الانتهاء من سماع أقوال أولياء الأمور، وأن التحقيقات ستكشف مفاجآت عن وجود ضحايا آخرين وخبايا أخرى في الوقائع وعلاقات مترابطة بين المتهمين.

كيف ردت المدرسة ؟

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة سيدز الدولية بالسلام على فيس بوك بيانا بعد ما أثير بشأن الاعتداء على براءة تلاميذها من جانب بعض العاملين.

وقالت المدرسة في بيانها الجديد :

 تؤكد إدارة المدرسة بكل وضوح وثبات أن الطلبة ليسو مجرد متعلمين تحت رعايتنا بل هم أمانة عظيمة في أعناقنا ، ونلتزم بحفظها وصونها ورعايتها رعاية كاملة ، فسلامتهم وكرامتهم وتربيتهم هي مسئولية نؤديها بوعي كامل وحرص لا يقبل التهاون

وتؤكد إدارة المدرسة دعمها الكامل لأولياء الأمور الذين بادروا بإبلاغ السلطات بما آلمهم ، وتثمن حرصهم ومسئوليتهم وصدق مخاوفهم تجاه أبنائهم بما يستوجب ان نقف جميعا إلى جانبهم ونؤازرهم وندعمهم ونتخذ كل ما يلزم من تدابير لصونهم

وتشعر الإدارة بما يشعر باقي أولياء الأمور من قلق جراء ما تم تداوله فنحن إلى جانبكم ولسنا بمعزل عنكم وندرك تماما ما يساوركم من مخاوف مشروعة نابعة من محبتكم وحرصكم الطبيعي على سلامة أبنائكم وهو شعور نوليه كامل الاعتبار والاهتمام

نطمئن أولياء الأمور بأن منظومة الامن والسلامة مفعلة وفق أعلى معايير الجودة ، وعلى الرغم من أن المدرسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة ، إلا أن الإدارة باشرت وبشكل فوري اجراءا التحقيق الادارس الداخلي للتحقق من مدرى الالازام بالسياسات والاحراءات الداخلية ، وبيان ما إذا كانت هناك أي ملاحظات او ثغرات تتطلب المعالجة قبل عودة الطلاب يوم الاحد

وتود إدارة المدرسة الايضاح انها لا تدافع بأي حال من الأحوال عن الجريمة او عن أي شخص قد يثبت تورطه إلا أنه من الواجب الان هو انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية

ومن جانبنا أيضا قمنا على الفور باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز منظومة الامن والسلامة داخل الحرم المدرسي تشمل :

- زيادة الاشراف على الطلاب في جميع الأوقات
- قصر التواجد في بعض المرافق على الكوادر النسائية فقط
- رفع مستوى الرقابة التكنولوجية داخل الحرم المدرسي
- العمل على تنفيذ برنامج توعوي للمشرفين وللطلاب حول السلوكيات الامنة داخل المدرسة بمعرفة متخصصين بالتعاون مع جهاز الامومة والطفولة

وتؤكد إدارة المدرسة انها ستواصل متابعة الأمر بكل مسئولية وحرص وستقوم بإحاطة أولياء الأمور بأي مستجدات فور ورودها من الجهات المختصة او من نتائج التحقيق الإداري الداخلي

قرارات رادعة وتحرك عاجل من وزير التربية والتعليم 

من جانبها .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن واقعة الاعتداء على براءة تلاميذ المدرسة الدولية بالسلام ، وجاء نص البيان كالتالي :

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.

وقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.

تحقيقات النيابة العامة

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:

  •  وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
  •  إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".

وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

مدرسة مدرسة سيدز الدولية تلاميذ كي جي 2 مدرسة سيدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

أرشيفية

اندلاع حريق ضخم بمجع تجاري في إسرائيل

أرشيفية

بعد استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار.. حماس تطالب امريكا بالتدخل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد