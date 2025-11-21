هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب

عرض الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، سؤالا ورد له من إحدى السيدات، تقول فيه: “التحقت بكلية الطب وزوجي منعني من الدراسة فأنا الآن بين نارين هل أتبع حلمي؟ أم أحافظ على زواجي وابنتي منه؟ وهو أقرب إلى المعاصي وبعيد عن الدين، فماذا أفعل؟”.

منع المرأة من التعليم

قال الدكتور حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، إن هذه المشكلة موجودة ومكررة في بيوت كتير، وهي منع الزوج للمرأة من التعليم، منوها بأن هذه الرسالة من أقوى الرسائل التي أرسلت إلينا.

وتابع: “لما قريت الرسالة دي قولت هل من حقي إني أجاوب على هذه الرسالة؟، وكانت الإجابة إن ده مش من حقي؛ لأن فيها شق ديني وشق تعليمي”.

وأشار إلى أنه تواصل مع العالم الجليل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وعرض عليه الرسالة، وأجابني بإجابة شافية.

وأوضح: الدكتور شوقي علام، قال إن لهذه المرأة الخيار بالاستمرار أو الطلاق، منوها بأن هذه آخر حاجة كنت أنتظرها، لأن ديننا دين راقٍ جدا، على غير ما يقول البعض إن الدين يضيق علينا.

وأشار إلى أن لهذه المرأة الخيار في الالتحاق بكلية الطب حتى لو طُلقت، مع تأكيده أنه لا يحب الطلاق.