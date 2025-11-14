حسام موافي: الظلم ظلمات وباب التوبة مفتوح .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الظلم حرام شرعا مصداقا للحديث القدسي عن رب العزة "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظالموا".

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الظلم شئ فظيع ولديكم مثال في حادثة الإفك حينما اتهمت السيدة عائشة زوج النبي بأمر خطير وهذا كان قمة الظلم أن يقال هذا عن السيدة عائشة.

وأشار إلى أن براءة السيدة عائشة نزلت برائتها من السماء، منوها أن من تعرض إلى ظلم عليه ألا يحزن وبشرط ألا يظلم هو الآخر.

وأكد أن باب التوبة مفتوح أمام الجميع فمن ظلم غيره فعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب.